Привітання з Останнім дзвоником колегам-вчителям: коротко, відверто, від щирого серця

Навчальний рік — виснажливий марафон, який вчителі проходять разом з учнями. З дітьми вони переживають одні й ті ж емоційні “американські гірки”: злети, падіння, перемоги й відчай, виклики, радощі, турботи — усе це сіль вчительського життя.

А останній дзвоник символізує ні, не фініш, а невеличку передишку, і це чудова нагода подякувати колегам за спільний шлях.

Привітання колег-вчителів з Останнім дзвоником — душевні, відверті та теплі — у матеріалі.

Короткі привітання з останнім дзвоником для колег-вчителів

Дорогі колеги! Щиро дякую вам за ще один рік пліч-о-пліч. Ви — справжня команда сердець і світла! Зі святом Останнього дзвоника!

***

Прийміть привітання з Останнім дзвоником, колеги! Нехай літо принесе натхнення, мир і багато щасливих моментів!

***

Шановні колеги! Ми разом пройшли ще один непростий, але такий продуктивний та натхненний рік. Дякую вам за тепло, підтримку й силу духу!

***

Завершився ще один навчальний марафон! Пишаюся працювати поруч із такими професіоналами, як ви! Відпочиваймо з насолодою — ми це заслужили! Зі святом вас, колеги!

***

Колеги-освітяни! Бажаю вам відновлення сил, тепла в серці та вдячних учнів у майбутньому. Ви — неймовірні! З Останнім дзвоником вас!

Душевні привітання з Останнім дзвоником колегам

Мої дорогі колеги! Щодня ви дарували учням знання, надію, тепло й опору. Бажаю вам глибокої радості, гармонії й того особливого щастя, яке дарує любов до своєї справи.

***

Зі святом, дорогі мої колеги-вчителі! Разом ми робимо велику справу — і вона варта пошани. Гарного вам літа і натхнення попереду!

З Останнім дзвоником, любі колеги! Сьогодні наші серця горді. щасливі та трохи втомлені — ми завершили ще одну важливу главу. Дякую вам за те, що робите світ добрішим. Хай літні дні наповнять вас спокоєм і сонячною легкістю!

***

Шановні мої колеги! Цей рік був непростим, але разом ми справились. Дякую за вашу підтримку, за тепло і єдність, що панує між нами. Бажаю всім нам миру, сили й радості у кожному дні!

***

Зі святом Останнього дзвоника, дорогі мої, любі колеги! Сьогодні ми не просто проводжаємо випускників, ми завершуємо іще одну історію, яку писали разом. Дякую, що були поруч — сильні, щирі, справжні, найкращі!

Поцікався також: Картинки З Останнім дзвоником 2025, про зворушливі миті шкільного прощання.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.