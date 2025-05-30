Стиль життя Свята

Привітання з Останнім дзвоником колегам-вчителям: коротко, відверто, від щирого серця

Ольга Петухова, редакторка сайту 30 Травня 2025, 12:15
привітання колег з останнім дзвоником
Фото Pexels

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