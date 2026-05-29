Привітання з Останнім дзвоником 2026: теплі слова, які надихнуть випускників

Останній дзвоник — особливе свято для школярів, особливо випускників. Адже вони востаннє переступають поріг школи. Тому їм у цей день бажають щасливої долі та дають настанови на життя.

Але інколи важко самому підібрати слова. Тому люди шукають привітання з Останнім дзвоником 2025 для випускників. Зберігай теплі слова для святкового дня.

Привітання з Останнім дзвоником 2026

Дорогі випускники! Ось і пролунав останній дзвінок — символ завершення важливого етапу у вашому житті. За плечима — роки навчання, спогади, дружба, перші перемоги та відкриття. Попереду — доросле життя з новими дорогами, викликами й мріями. Бажаємо вам завжди залишатись вірними собі, не боятись змін і сміливо крокувати вперед. Нехай щастить на кожному кроці!

Вітаємо з Останнім дзвоником — днем, коли дитинство прощається з вами тихо, але назавжди. Нехай усе хороше, що ви пережили в школі, залишиться теплом у серці. Попереду — вибір професії, нові знайомства, великі мрії. Нехай життя дарує вам щирих людей і відкриває найкращі можливості. А школа завжди буде тим місцем, куди хочеться повертатись спогадами.

Любі випускники, сьогодні останній шкільний дзвоник кличе вас у новий, невідомий світ. Це не кінець, а початок нової подорожі — дорослого, самостійного життя. Ми віримо, що у кожного з вас попереду — свої вершини й звершення. Залишайтесь добрими, щирими, відкритими до знань і світу. Успіхів вам і тепла в серці!

Дорогі наші учні, ви подорослішали, змужніли, і настав час розправити крила. Останній дзвоник — це символ свободи, але й відповідальності. Нехай доля буде до вас ласкавою, а труднощі лише загартовують і допомагають зростати. Пам’ятайте: ви — покоління світлих надій. Усе буде Україна, якщо будете вірити в себе!

Щиро вітаємо вас із завершенням шкільного шляху! Цей день водночас радісний і трішки сумний. Ви залишаєте школу, але берете з собою частинку неї — у серці. Бажаємо, щоб знання стали міцним фундаментом у житті, а добрі вчинки — щоденною звичкою. Нехай дорослий світ прийме вас з відкритими обіймами!

Сьогодні ви — герої свята. Ви пройшли шлях довжиною у 11 років, і це варте пошани. Нехай цей останній дзвоник стане для вас стартовим сигналом до нових звершень. Бажаємо, щоб вас вели мрії, надихали цілі і підтримували близькі. Не бійтеся бути собою — справжніми, чесними, світлими. У вас усе вийде!

Вітаємо з Останнім дзвоником! Цей день залишиться у пам’яті назавжди — зі щасливими усмішками, обіймами й теплими словами. Бажаємо, щоб життя було щедрим на добро, любов і вдячність. Щоб ваша дорога була наповнена змістом, натхненням і вірою в майбутнє. І хай завжди у вас буде кому сказати: “Я в тебе вірю”.

Любі випускники! Нехай цей останній дзвоник не стане прощанням, а буде початком великих мандрів. У серці залишайте місце для мрій, навіть найбожевільніших — бо саме вони ведуть нас до щастя. Пам’ятайте, що ваші кроки важливі для світу. Творіть, шукайте, ризикуйте. А школа завжди чекатиме вас як рідний дім.

