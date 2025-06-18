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Праздник Божьего Тела в 2025 году: дата и традиции празднования в Украине

Ольга Петухова, редактор сайта 18 июня 2025, 09:30
Праздник Божьего Тела в 2025 году: дата и традиции празднования в Украине
Фото Pexels

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