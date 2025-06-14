Стиль життя Свята

Свято Божого Тіла у 2025 році: дата та традиції святкування в Україні

Ольга Петухова, редакторка сайту 14 Червня 2025, 10:15
Свято Божого Тіла у 2025 році: дата та традиції святкування в Україні
Фото Pexels

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