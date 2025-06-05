Петрів піст 2025: коли починається і чим відрізняється

Петрів піст — це один із чотирьох багатоденних православних постів, але й водночас один із найлегших, він не такий суворий, як Великий. Щороку його дати відрізняються, адже початок посту прив’язаний до свята Великодня та Трійці.

Коли починається Петрів піст у 2025 році — розказуємо у матеріалі.

Коли починається піст Петра і Павла 2025

З 1 вересня 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар, через що більшість церковних свят тепер відзначають на тринадцять днів раніше, ніж за старим юліанським стилем.

Якщо раніше свято святих апостолів Петра і Павла припадало на 12 липня, тепер воно відзначається 29 червня.

Саме в цей день у 2025 році українські християни молитимуться в пам’ять про апостолів Петра і Павла.

Петрів піст у 2025 році триватиме з 16 до 28 червня.

Піст традиційно почнеться через тиждень після свята Трійці (8 червня у 2025 році) та завершується за день до апостольського свята. Дати посту щороку змінюються, адже все залежить від того, коли святкується Великдень.

Читати на тему Петра і Павла 2025: коли відзначаємо і чому цей день має особливу силу Коли у 2025 році відзначають свято Петра і Павла за новим та старим календарем = дізнайся з матеріалу.

Чому Петрів піст назвали на честь Петра і Павла

Цей піст присвячений двом найбільш визначним постатям християнства — апостолам Петру і Павлу, які, за переказами, прийняли мученицьку смерть у Римі приблизно в один день. Саме тому їх і вшановують разом та вважають патріархами християнської церкви.

За легендою, Петро входив до кола найближчих учнів Ісуса і його часто називають головним серед апостолів.

Петро був першим єпископом Риму — і з тих пір кожного наступного папу римського називають наступником святого Петра.

Він відомий тим, що до зустрічі з Христом був простим рибалкою, але його справжнім призначенням стало проповідництво. А ще — він тричі зрікся Ісуса, і тричі підтвердив свою любов до нього. І в цьому також — шлях віри.

Павло не входив до кола дванадцяти апостолів — спочатку він був гонителем християн, але після навернення став найпалкішим проповідником Євангелія серед язичників. Його листи — Послання апостола Павла — стали частиною Нового Завіту.

Павла вважають інтелектуалом і місіонером, і саме він розширив вплив християнської церкви далеко за межі єврейського світу.

Як правильно постити у Петрів піст

Пости запроваджені церквою, щоб віряни присвятили цей час очищенню тіла і душі. І в першу чергу саме душі — через молитву, покаяння, добрі справи і стриманість у всьому: у словах, у думках, у діях.

Тому у піст радять частіше бувати в храмі, сходити до сповіді та причастя, читати Біблію.

Якщо є можливість, варто давати милостиню нужденним або зробити добру справу, навіть невеличку. Піст має бути наповнений кращими людськими почуттями: любов’ю, співчуттям, милосердям.

Петрів піст 2025: календар харчування

Петрів піст — не такий суворий, як Великий, і у цей час дозволено більше, ніж в інші пости. Загалом календар харчування у піст Петра і Павла має такий вигляд:

не можна м’яса, молочних продуктів і яєць;

можна рибу, крім середи й п’ятниці;

у понеділок, середу й п’ятницю зазвичай сухоїдіння або їжа без олії (для тих, хто суворо дотримується правил посту);

у вівторок, четвер і суботу дозволена олія;

Загалом Петрівка, як називають цей піст у народі, — це літній легкий піст, коли є багато фруктів, овочів і не надто складно утримуватися від м’ясної та молочної їжі.

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