Прикольные поздравления с Днем бухгалтера: смешно, метко и с любовью к профессии

Согласись, у каждого из нас есть знакомый бухгалтер — человек, который общается с цифрами так же просто, как с кумой за чашечкой кофе.

И вот приходит 16 июля, День бухгалтера — дата, когда можно и нужно поблагодарить этих выносливых и скрупулезных людей!

Пожелать выдержки, как у буддийского монаха, нервов из стали и святого терпения!

Прикольные поздравления с праздником — в материале.

Прикольные поздравления с Днем бухгалтера в прозе

Прикольные поздравления можно разместить на странице бухгалтера в ФБ под его праздничным постом. А если добавить классное фото, мем или гифку — будет еще покруче! Вот варианты поздравлений:

С праздником тебя, король (королева) финансовых отчетов! Пусть в твоей жизни все сводится: дебет — к счастью, кредит — к прибыли, баланс — к радости, а авансы — к мечтам! Пусть твои отчеты будут легкими, а нервы — непоколебимыми!

С праздником тебя, бухгалтер — человек, точно знающий, куда делись деньги! Желаю тебе не запутаться в ячейках Excel, не читать на ночь налоговый кодекс и всегда помнить: дебет и кредит — это только работа, главное, чтобы в жизни был полный баланс!

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С Днем бухгалтера, подруга! Пусть твоя красота сбивает с толку даже налоговиков, а отчеты сами стелются под ноги, как ковер в кабинет директора! Пусть в твоей жизни будет только прибыль, и никаких минусов, кроме как в весе или ценах на коммуналку!

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Поздравляю, богиня баланса! Желаю, чтобы мужчины не были “затратами”, а начальство — “проблемами”! Пусть в жизни все умножается: любовь, зарплата и шопинг, а делятся только калории!

Прикольные SMS поздравления с Днем бухгалтера

Как отправить прикольное поздравление с праздником? Сделай его живее — добавь к нему смайлики! Или прикольно начитай сам (-а) и отправь, как голосовое сообщение.

Поздравляю с праздником! Желаю, чтобы у тебя всегда был плюсовый баланс — на счету и в душе!

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С Днем бухгалтера! Пусть твоя зарплата растет быстрее цен в супермаркете!

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С праздником! Желаю, чтобы отчеты сдавались, а нервы не сдавались!

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Пусть у тебя будет все: и Excel без глюков, и шеф с юмором, и жизнь без проверок!

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Пусть в жизни все будет сбалансировано: любовь — в актив, заботы — в минус!

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Поздравляю героя, выжившего в период финансовой отчетности! Желаю, чтобы ночи были бессонными не от работы, а от любви, а в кошельке всегда был профит!

Узнай также, что можно подарить на День бухгалтера — читай советы о выборе подарка на любой бюджет.

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