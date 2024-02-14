Рецепты закусок и блюд на День Святого Валентина — чтобы ваш романтический ужин запомнился

День Святого Валентина, считающийся днем влюбленных, украинцы начали праздновать относительно недавно. Это романтический праздник, на который принято дарить любимым цветы, конфеты и другие приятные подарки. Многие влюбленные пары устраивают себе романтические ужины. Викна подготовили легкие и вкусные рецепты закусок и блюд на День Святого Валентина, которые можно приготовить дома самостоятельно.

Тихий вечер без тревог, теплая атмосфера, легкая музыка, бокал вина, вкусное лакомство, приготовленное своими руками и любимый человек рядом — что может быть романтичнее и лучше. Пусть у всех влюбленных так будет, и половинки их будут рядом, а не в холодных окопах.

Рецепты на день святого Валентина

Если вы решили отпраздновать День влюбленных не в каком-нибудь заведении, а дома, в уютной атмосфере, то не обязательно, чтобы романтический стол ломился от блюд. Это может быть несколько закусок, фрукты, творожная нарезка, легкий алкоголь и десерт. Главное, чтобы приготовление романтического ужина было вместе, с любовью и уважением друг к другу. Наши рецепты помогут почувствовать любовь “на вкус”.

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Тарталетки с печенью трески

Ингредиенты:

песочные корзины — 10 шт.;

сыр — 50 г;

яйца вареные — 2 шт.;

печень трески — 1 банка;

майонез — 2 ст. л;

лук зеленый.

Приготовление:

Натираем твердый сыр, яйца на мелкой терке. Из консервы печени трески сливаем масло и разминаем печень вилкой. Смешиваем все ингредиенты и добавляем майонез (может быть домашний). Массу накладываем в тарталетки, а сверху посыпаем зеленым луком.

Куриные голени по-азиатски

Если вы любите курятину, то можно приготовить горячее мясное блюдо — голени “по-азиатски”.

Ингредиенты:

голени — 5-6 шт. (600 г);

соевый соус — 50 мл (5 ст.л);

мед — 1 ст. л;

соль — щепотка;

перец — 1/3 или 1/2 ч. л;

копченая паприка — 1 ч. л;

чеснок — 3-4 зубчика;

масло для жарки — 2-3 ст. л;

пиво — 140-150 мл.

Приготовление:

Выкладываем помытые куриные голени на раскаленную сковороду с маслом. Посыпаем голени солью, копченой паприкой, перцем. Обжариваем 15 мин, постоянно переворачивая. Далее добавляем мед, соевый соус, натертый чеснок и перемешиваем. Накрываем крышкой и пусть тушится 20 мин. Затем заливаем пивом и еще тушим 10 мин. Выкладываем на тарелку, посыпаем кунжутом, и голени “по-азиатски” готовы.

Салат из красной рыбы

Если вы являетесь ценителями красной рыбы, то легкий салатик из красной рыбы, авокадо и без майонеза подойдет для романтического ужина вдвоем.

Ингредиенты:

болгарский перец — 100 г;

свежий огурец — 100 г;

лук красный — 30 г;

авокадо — 1 шт.;

салатный микс;

красная рыба малосольная — 200 г;

кунжут (жареный) — 10 г;

Для заправки:

мед – 1 ч. л;

растительное масло — 2 ст. л;

горчица с зернами — 1 ст. л;

соевый соус — 4 ст. л;

Для маринования лука:

уксус яблочный — 1/2 ч. л;

сахар — щепотка;

соль — щепотка.

Приготовление:

Красный лук порезать колечками и замариновать с солью, сахаром и уксусом. Огурец и болгарский перец порезать соломкой. Авокадо, очистив кожуру, порезать полукольцами. Красную рыбу порезать квадратными пластинками. Выложить в тарелку салатный микс, огурцы, перец, маринованный лук и перемешать. Сделать салатный соус, смешав мед, горчицу в зернах, растительное масло и соевый соус. 1/3 соуса добавить в салат и перемешать. Сверху выложить красную рыбу и авокадо. Полить остальным соусом и посыпать обжаренным кунжутом. Приятного аппетита.

Сырный десерт из трех продуктов

Чтобы долго не заморачиваться над выпечкой, предлагаем легкий вкусный десерт всего из трех продуктов, а результат превзойдет все ожидания. Быстро и вкусно. Вес на выходе — 1,5 кг.

Ингредиенты:

сыр кисломолочный (от 5% жирности) — 800 г;

желатин быстрорастворимый — 30 г;

100 мл воды холодной;

консервированные ананасы (сладкие) — 1 банка 580 г — 200 мл ананасовый сок и ананас 380 г.

Приготовление:

Желатин заливаем холодной водой и отставляем набухать. Творог перебиваем блендером до однородной смеси. Сок из ананаса выливаем в творог и перемешиваем. Если масса, по твоему усмотрению, получилась не сладкая — добавь сахара или сахарной пудры на вкус. Ананасы режем мелкими кусками и высыпаем в творог. Перемешиваем. Растапливаем желатин до однородной смеси и выливаем в творожную массу. Вымешиваем. Выкладываем массу в контейнер и разравниваем. Прикрываем пищевой пленкой и перекладываем в холодильник.

Желатин можно растопить, разогрев (до 70 °C) часть (100 г) ананасового сока и вылив в желатин. Кроме ананаса можно добавить несколько штучек свежей клубники — при разрезе она выглядит как сердечко. Для Дня влюбленных именно то, что нужно.

Пусть ваш романтический вечер будет незабываемым и уютным, а наши рецепты помогут этот уют сделать “вкусным”.

Для влюбленных Викна предлагают подборку фильмов ко Дню Святого Валентина для романтического настроения.

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