Рецепты закусок и блюд на День Святого Валентина — чтобы ваш романтический ужин запомнился

День Святого Валентина, считающийся днем влюбленных, украинцы начали праздновать относительно недавно. Это романтический праздник, на который принято дарить любимым цветы, конфеты и другие приятные подарки. Многие влюбленные пары устраивают себе романтические ужины. Викна подготовили легкие и вкусные рецепты закусок и блюд на День Святого Валентина, которые можно приготовить дома самостоятельно.
Тихий вечер без тревог, теплая атмосфера, легкая музыка, бокал вина, вкусное лакомство, приготовленное своими руками и любимый человек рядом — что может быть романтичнее и лучше. Пусть у всех влюбленных так будет, и половинки их будут рядом, а не в холодных окопах.
Если вы решили отпраздновать День влюбленных не в каком-нибудь заведении, а дома, в уютной атмосфере, то не обязательно, чтобы романтический стол ломился от блюд. Это может быть несколько закусок, фрукты, творожная нарезка, легкий алкоголь и десерт. Главное, чтобы приготовление романтического ужина было вместе, с любовью и уважением друг к другу. Наши рецепты помогут почувствовать любовь “на вкус”.
Ингредиенты:
Приготовление:
Если вы любите курятину, то можно приготовить горячее мясное блюдо — голени “по-азиатски”.
Если вы являетесь ценителями красной рыбы, то легкий салатик из красной рыбы, авокадо и без майонеза подойдет для романтического ужина вдвоем.
Для заправки:
Для маринования лука:
Чтобы долго не заморачиваться над выпечкой, предлагаем легкий вкусный десерт всего из трех продуктов, а результат превзойдет все ожидания. Быстро и вкусно. Вес на выходе — 1,5 кг.
Желатин можно растопить, разогрев (до 70 °C) часть (100 г) ананасового сока и вылив в желатин.
Кроме ананаса можно добавить несколько штучек свежей клубники — при разрезе она выглядит как сердечко. Для Дня влюбленных именно то, что нужно.
Желатин можно растопить, разогрев (до 70 °C) часть (100 г) ананасового сока и вылив в желатин.
Кроме ананаса можно добавить несколько штучек свежей клубники — при разрезе она выглядит как сердечко. Для Дня влюбленных именно то, что нужно.
Пусть ваш романтический вечер будет незабываемым и уютным, а наши рецепты помогут этот уют сделать “вкусным”.
Для влюбленных Викна предлагают подборку фильмов ко Дню Святого Валентина для романтического настроения.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.