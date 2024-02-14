Рецепти закусок та страв на День Святого Валентина — щоб ваша романтична вечеря запам’яталася

День Святого Валентина, який вважається днем закоханих, українці почали святкувати відносно недавно. Це романтичне свято, на яке заведено дарувати коханим квіти, цукерки, та інші приємні подарунки. Багато закоханих пар влаштовують собі романтичні вечері. Для тебе і твоєї коханої людини Вікна підготували легкі та смачні рецепти закусок та страв на День Святого Валентина, які можна приготувати вдома самостійно.
Тихий вечір без тривог, тепла атмосфера, легенька музика, келих вина, смачні ласощі, приготовані своїми руками та кохана людина поряд — що може бути романтичніше і краще. Нехай у всіх закоханих так буде, і їхні половинки будуть поряд, а не в холодних окопах.
Якщо ви вирішили відсвяткувати День закоханих не в якомусь закладі, а вдома, у затишній атмосфері, то не обов’язково, щоб романтичний стіл ломився від страв. Це може бути декілька закусок, фрукти, сирна нарізка, легкий алкоголь і десерт. Головне, щоб приготування романтичної вечері було разом, з любов’ю і повагою. Наші рецепти допоможуть відчути любов “на смак”.
Інгредієнти:
Приготування:
Якщо ви любите курятину, то можна приготувати гарячу м’ясну страву — гомілки “по-азійськи”.
Якщо ви є поціновувачами червоної риби, то легкий салатик з червоної риби, авокадо і без майонезу підійде для романтичної вечері удвох.
Для заправки:
Для маринування цибулі:
Щоб довго не заморочуватись над випічкою, пропонуємо тобі легкий смачний десерт всього з трьох продуктів, а результат перевершить всі очікування. Швидко і смачно. Вага на виході — 1,5 кг.
Желатин можна розтопити, розігрівши (десь до 70 °C) частину (100 г) ананасового соку та виливши в желатин.
Крім ананаса можна додати декілька свіжих полуниць — при розрізі вони виглядають як сердечко. Для Дня закоханих — саме те, що треба.
Крім ананаса можна додати декілька свіжих полуниць — при розрізі вони виглядають як сердечко. Для Дня закоханих — саме те, що треба.
Нехай ваш романтичний вечір буде незабутнім та затишним, а наші рецепти допоможуть цей затишок зробити “смачним”.
Для закоханих Вікна пропонують добірку фільмів до Дня Святого Валентина для романтичного настрою.
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