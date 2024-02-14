Рецепти закусок та страв на День Святого Валентина — щоб ваша романтична вечеря запам’яталася

День Святого Валентина, який вважається днем закоханих, українці почали святкувати відносно недавно. Це романтичне свято, на яке заведено дарувати коханим квіти, цукерки, та інші приємні подарунки. Багато закоханих пар влаштовують собі романтичні вечері. Для тебе і твоєї коханої людини Вікна підготували легкі та смачні рецепти закусок та страв на День Святого Валентина, які можна приготувати вдома самостійно.

Тихий вечір без тривог, тепла атмосфера, легенька музика, келих вина, смачні ласощі, приготовані своїми руками та кохана людина поряд — що може бути романтичніше і краще. Нехай у всіх закоханих так буде, і їхні половинки будуть поряд, а не в холодних окопах.

Рецепти на день святого Валентина

Якщо ви вирішили відсвяткувати День закоханих не в якомусь закладі, а вдома, у затишній атмосфері, то не обов’язково, щоб романтичний стіл ломився від страв. Це може бути декілька закусок, фрукти, сирна нарізка, легкий алкоголь і десерт. Головне, щоб приготування романтичної вечері було разом, з любов’ю і повагою. Наші рецепти допоможуть відчути любов “на смак”.

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Тарталетки з печінкою тріски

Інгредієнти:

пісочні кошики — 10 шт.;

сир — 50 г;

яйця варені — 2 шт.;

печінка тріски — 1 банка;

майонез — 2 ст. л;

цибуля зелена.

Приготування:

Натираємо твердий сир, яйця на мілкій терці. З консерви печінки тріски зливаємо масло та розминаємо печінку виделкою. Змішуємо всі інгредієнти та додаємо майонез (може бути домашній). Масу накладаємо в тарталетки, а зверху посипаємо зеленою цибулею.

Курячі гомілки по-азійськи

Якщо ви любите курятину, то можна приготувати гарячу м’ясну страву — гомілки “по-азійськи”.

Інгредієнти:

гомілки — 5-6 шт. (600 г);

соєвий соус — 50 мл (5 ст.л);

мед — 1 ст.л;

сіль — дрібка;

перець — 1/3 або 1/2 ч.л;

️ копчена паприка — 1 ч.л;

часник — 3-4 зубчики;

️ олія для смаження — 2-3 ст.л;

пиво — 140-150 мл.

Приготування:

Викладаємо помиті курячі гомілки на розпечену пательню з олією. Посипаємо гомілки сіллю, копченою паприкою, перцем. Обсмажуємо 15 хв, постійно перевертаючи. Далі додаємо мед, соєвий соус, натертий часник та перемішуємо. Накриваємо кришкою і нехай тушкуються 20 хв. Потім заливаємо пивом і ще тушкуємо 10 хв. Викладаємо на тарілку, посипаємо кунжутом, і гомілки “по-азійськи” готові.

Салат з червоної риби

Якщо ви є поціновувачами червоної риби, то легкий салатик з червоної риби, авокадо і без майонезу підійде для романтичної вечері удвох.

Інгредієнти:

болгарський перець — 100 г;

свіжий огірок — 100 г;

цибуля червона — 30 г;

авокадо — 1 шт.;

салатний мікс;

червона риба малосольна — 200 г;

кунжут (смажений) — 10 г;

Для заправки:

мед — 1 ч. л;

рослинна олія — 2 ст. л;

гірчиця із зернами — 1 ст. л;

соєвий соус — 4 ст. л;

Для маринування цибулі:

оцет яблучний — 1/2 ч. л;

цукор — щіпка;

сіль — щіпка.

Приготування:

Червону цибулю порізати кільцями та замаринувати з сіллю, цукром і оцтом. Огірок та болгарський перець нарізати соломкою. Авокадо, обчистивши шкірку, нарізати напівкільцями. Червону рибу нарізати квадратними пластинками. Викласти в тарілку салатний мікс, огірки, перець, мариновану цибулю та перемішати. Зробити салатний соус, змішавши мед, гірчицю в зернах, рослинну олію та соєвий соус. 1/3 соусу додати в салат і перемішати. Зверху викласти червону рибу та авокадо. Полити рештою соусу та посипати обсмаженим кунжутом. Смачного.

Сирний десерт з трьох продуктів

Щоб довго не заморочуватись над випічкою, пропонуємо тобі легкий смачний десерт всього з трьох продуктів, а результат перевершить всі очікування. Швидко і смачно. Вага на виході — 1,5 кг.

Інгредієнти:

сир кисломолочний (від 5% жирності) — 800 г;

желатин швидкорозчинний — 30 г;

100 мл води холодної;

консервовані ананаси (солодкі) — 1 банка 580 г — 200 мл сік ананасовий та ананас 380 г.

Приготування:

Желатин заливаємо холодною водою і відставляємо набухати. Сир перебиваємо блендером до однорідної консистенції. Сік з ананаса виливаємо в сир та перемішуємо. Якщо маса, на твій розсуд, вийшла не солодка — додай цукру або цукрової пудри на смак. Ананаси ріжемо дрібними кусками й висипаємо в сир. Перемішуємо. Розтоплюємо желатин до однорідної консистенції та виливаємо в сирну масу. Вимішуємо. Викладаємо масу в контейнер та розрівнюємо. Прикриваємо харчовою плівкою і перекладаємо до холодильника.

Желатин можна розтопити, розігрівши (десь до 70 °C) частину (100 г) ананасового соку та виливши в желатин.

Крім ананаса можна додати декілька свіжих полуниць — при розрізі вони виглядають як сердечко. Для Дня закоханих — саме те, що треба.

Нехай ваш романтичний вечір буде незабутнім та затишним, а наші рецепти допоможуть цей затишок зробити “смачним”.

Для закоханих Вікна пропонують добірку фільмів до Дня Святого Валентина для романтичного настрою.

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