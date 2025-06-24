С Днем Ивана Купала: картинки с искренними поздравлениями для твоих родных и близких

Ивана Купала — это яркий и колоритный праздник, который с переходом ПЦУ на новый календарь отмечается в ночь с 23 на 24 июня. Ранее его отмечали в ночь на 7 июля. Это один из самых любимых народных праздников в славянской культуре, полный магии, обрядов и веселья.

Ивана Купала символизирует день летнего солнцестояния и считается праздником солнца, воды и плодородия. В этот день принято собираться возле рек и озер, плести венки из полевых цветов, разжигать большие костры и прыгать через них, искать цветок папоротника.

Важно не забывать поприветствовать родных, близких и друзей с этим праздником. Один из лучших способов поздравить с Днем Ивана Купала — картинки. Такие изображения помогают почувствовать магию и радость праздника, даже если ты находишься далеко от родных.

Поздравления с праздником Ивана Купала: картинки

