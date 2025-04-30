1 мая отмечают Международный день труда. В этот день более 100 лет назад работники в разных странах выходили на протесты, чтобы получить улучшение своих прав: более короткий рабочий день, большая зарплата, создание рабочих организаций. До полномасштабного вторжения это был выходной день. 1 мая коллеги поздравляли друг друга, желали успехов на работе, руководство могло делать какие-то приятные сюрпризы, например, весь коллектив шел вместе отдыхать. Хотя сейчас нет дополнительного выходного на 1 мая, традиция поздравлять коллег и желать им карьерного роста и удовольствия от работы осталась. Мы собрали для тебя поздравления с Международным днем труда в картинках и стихах. Сохраняй и поздравляй коллег. Поздравления с 1 мая в стихах Поздравляю с 1 Мая! Счастья, радости желаю. Каждый день пусть будет крут, Пусть любимым будет труд. Ведь любимая работа — Это вовсе не забота. Это счастье, не беда. Поздравляю с Днем труда! *** Поздравляю с Днём труда! Я желаю, чтоб всегда Были лёгкими труды, Доходы выше раза в три. Счастье дом ваш наполняло, Солнце ярко вам сияло, Добрым утро начиналось, Всё кружилось, воплощалось. *** На весенний День труда Пожелаю навсегда Счастья, солнца и любви — С радостью в душе живи! Яркий, теплый Первомай Принесет удачу, знай! Отмечай и веселись, Отдохни — затем трудись! Поздравления с Международным днем труда в картинках Поздравления с 1 мая в картинках ты можешь скачать по ссылке. Сохраняй и отправляй друзьям. Карьерного роста и легкой работы! Поздравления с Международным днем труда в картинках для коллег и друзей / 4 Фотографии Читать по теме Церковный календарь 2025: православные праздники и посты по новому стилю Даты самых важных православных праздников и постов по новому церковному календарю — узнавай в материале. А чтобы все проекты на работе были удачными, нужно выбирать правильный день, чтобы начать новое дело. Ранее мы рассказывали об удачных днях мая 2025 года согласно лунного календаря А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: поздравления в картинках, праздники Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter