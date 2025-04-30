1 травня відзначають Міжнародний день праці. У цей день понад 100 років тому працівники у різних країнах виходили на протести, щоб отримати покращення своїх прав: коротший робочий день, більша зарплата, створення робочих організацій.

До повномасштабного вторгнення це був вихідний день. 1 травня колеги вітали одне одного, бажали успіхів на роботі, керівництво могло робити якісь приємні сюрпризи, наприклад, увесь колектив ішов разом відпочивати.

Хоча зараз немає додаткового вихідного на 1 травня, традиція вітати колег та бажати їм кар’єрного зростання та задоволення від роботи залишилася. Ми зібрали для тебе привітання з Міжнародним днем праці у картинках та віршах. Зберігай та привітай колег.

Привітання з 1 травня у віршах

Світлий день на початку травня — Свято миру й праці. Вам я щастя побажаю І здоров’я на роки, Довгих років, любові без краю, Посміхатися, не тужити І, усмішкою близьких радуючи, З позитивом життя прожити!

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З Днем праці я вітаю, І тобі я побажаю Більше радості, добра І весняного тепла!

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З Днем праці привітаю, Добра та щастя побажаю! Ще — миру, праці та добра, Щоб доля щедрою була! Щоб праця нами керувала, Вдягала, гори злата дарувала!

Привітання з Міжнародним днем праці у картинках

Привітання з 1 травня у картинках ти можеш звантажити за посиланням. Зберігай та відправляй друзям.

Кар’єрного росту та легкої роботи! Привітання з Міжнародним днем праці у картинках для колег та друзів / 4 Фотографії

А щоб усі проекти на роботі були вдалими, треба вибирати правильний день, щоб розпочати нову справу. Раніше ми розповідали про місячний календар вдалих днів на травень 2025.

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