Місячний календар вдалих днів на травень 2025: коли найкраще здійснити задумане

Травень — місяць натхнення і яскравих мрій. Це час, коли природа розквітає, а разом із нею зростає наше бажання діяти, змінювати життя на краще і втілювати великі плани.

Проте важливо знати, коли пришвидшитися, а коли зробити паузу. Астрологи вже визначили найвдаліші періоди травня 2025 року, щоб допомогти тобі правильно розподілити свою енергію.

Фази Місяця у травні 2025

Факти ICTV зазначили, що у травні 2025 року варто враховувати місячні фази.

1-11 травня — висхідний Місяць;



12 травня — повний Місяць;



13-26 травня — спадний Місяць;



27 травня — молодик;

28-31 травня — знову висхідний Місяць.

Саме фази Місяця задають ритм травня — від енергійного старту до глибокого аналізу і підготовки нових планів.

Місячний календар вдалих днів на травень 2025 року

Сприятливі дні травня 2025

Особливо вдалими для будь-якої активності, важливих рішень і нових починань стануть такі дати, як 1-4, 7-10, 13-14, 21-23, 25, 27-30 травня.

1-4 травня — чудовий час для старту нових проектів, навчання, знайомств;



7-10 травня — пік продуктивності: завершуй справи і концентруйся лише на головному;



13-14 травня — дбай про емоційне здоров’я та уникай перевантаження;



21-25 травня — ідеальний період для відпочинку, відновлення сил і духовних практик;

27-30 травня — час для планування та підготовки до нових звершень.

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Несприятливі дні травня 2025

Не всі дні травня будуть однаково легкими. Важливо бути обережним (-ою) 12, 16, 17, 19 і 20 травня.

12 травня — ризик емоційних сплесків і напруження;



16-17 травня — можливе відчуття важкості, песимізму і критики;



19-20 травня — зниження життєвої енергії, потреба у відпочинку.



Місячний календар справ у травні 2025

Вдалі дні для подорожі : 5, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 19 травня. Вдалі дні для нових починань : 7, 11, 14, 18, 25, 29 травня. Вдалі дні для фінансових справ : 5, 7, 11, 18, 19, 23, 25 травня.

Вдалі дні для творчості та спорту : 3, 6, 11, 14, 18, 19, 22, 26, 29, 30 травня. Вдалі дні для розвитку стосунків : 3, 4, 10, 11, 13, 14, 19, 22, 29 травня. Вдалі дні для візити до лікаря : 7, 10, 13, 18, 22, 25, 29 травня.

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