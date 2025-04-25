Лунный календарь удачных дней на май 2025: когда идеальное время для новых начинаний

Май — месяц вдохновения и ярких мечтаний. Это время, когда природа расцветает, а вместе с ней растет наше желание действовать, менять жизнь к лучшему и воплощать большие планы.

Однако важно знать, когда ускориться, а когда сделать паузу. Астрологи уже определили самые удачные периоды мая 2025 года, чтобы помочь тебе правильно распределить свою энергию.

Фазы Луны в мае 2025 года

Факты ICTV отметили, что в мае 2025 года стоит учитывать лунные фазы.

1-11 мая — растущая Луна;

12 мая — полная Луна;

13-26 мая — убывающая Луна;

27 мая — новолуние;

28-31 мая — снова растущая Луна.

Именно фазы Луны задают ритм мая — от энергичного старта до глубокого анализа и подготовки новых планов.

Лунный календарь удачных дней на май 2025 года

Благоприятные дни мая 2025 года

Особенно удачными для любой активности, важных решений и новых начинаний станут такие даты, как 1-4, 7-10, 13-14, 21-23, 25, 27-30 мая.

1-4 мая — отличное время для старта новых проектов, обучения, знакомств;

7-10 мая — пик продуктивности: завершай дела и концентрируйся только на главном;

13-14 мая — заботься об эмоциональном здоровье и избегай перегрузок;

21-25 мая — идеальный период для отдыха, восстановления сил и духовных практик;

27-30 мая — время для планирования и подготовки к новым свершениям.

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Неблагоприятные дни мая 2025 года

Не все дни мая будут одинаково легкими. Важно быть осторожным (-ой) 12, 16, 17, 19 и 20 мая.

12 мая — риск эмоциональных всплесков и напряжения;

16-17 мая — возможно ощущение тяжести, пессимизма и критики;

19-20 мая — снижение жизненной энергии, потребность в отдыхе.

Лунный календарь дел в мае 2025 года

Удачные дни для путешествия: 5, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 19 мая. Удачные дни для новых начинаний: 7, 11, 14, 18, 25, 29 мая. Удачные дни для финансовых дел: 5, 7, 11, 18, 19, 23, 25 мая. Удачные дни для творчества и спорта: 3, 6, 11, 14, 18, 19, 22, 26, 29, 30 мая. Удачные дни для развития отношений: 3, 4, 10, 11, 13, 14, 19, 22, 29 мая. Удачные дни для визита к врачу: 7, 10, 13, 18, 22, 25, 29 мая.

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