За право ее надевать наш народ борется с оккупантами уже не одно столетие, как и за возможность жить на своей земле и говорить на родном языке, а не чужом. Но в себе вышиванка таит еще и целый код несокрушимой нации, которая снова отстаивает свою свободу.

Поэтому каждый по возможности снова возвращается к традициям, изучает свою историю и одевает вышитую рубашку, которая уже успела стать символом Украины как большой неделимой семьи. А в особую дату 18 мая — поздравляем близких с Днем вышиванки.

Поздравления с Днем вышиванки в стихах

Украина, моя родная земля,

Сегодня празднует день вышиваный!

От сердца всем желаю счастья и добра,

И любить свой дом, Богом данный!

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***

Пусть наши вышиванки приносят радость и счастье,

Пусть они всегда защищают от всяких невзгод.

И чтобы наши традиции были всегда на высоте,

Мы будем традиции с гордостью беречь!

Вышиванка — символ Украины,

Каждой большой семьи,

Нашей истории — основа.

Так охотно наденем ее снова!

С Днем вышиванки!

***

В День вышиванки рубашки одеваем

И давнюю историю вспоминаем,

Чтоб не забыть, что семья

Всегда будет любить свою Украину!

***

В День вышиванки повторяю себе:

Я — украинец! Очень горд этим.

Несу в мир традиции свои,

Для себя у Бога не прошу ничего,

Только мира на своей земле!

Читать по теме Символ национального сознания: когда отмечают День вышиванки в этом году Когда праздную День вышиванки и какие традиции этого праздника читай в материале.

Поздравления с Днем вышиванки в картинках

Скачать картинки с Днем вышиванки ты можешь по ссылке.

Символ Украины как большой семьи: поздравление с Днем вышиванки в картинках и стихах / 5 Фотографий

Также ранее о настоящем значении наших вышиванок, как выбрать себе вышитую одежду и имеют ли значение цвета — Вікна эксклюзивно пообщались с украинским автором книг и мастером по вышиванию Ольгой Березой, а также с украинской певицей, актрисой и фольклористом Марией Квиткой.

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