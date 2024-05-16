Праздники

Символ Украины как большой семьи: поздравление с Днем вышиванки в картинках и стихах

Даниэла Долотова, журналист сайта 16 мая 2024, 06:00
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Фото: Pexels

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