Праздник стальных людей. Поздравления с Днем металлурга в стихах и прозе

Фото Pexels День металлурга или День работников металлургической и горнодобывающей промышленности в 2025 году отмечается 20 июля, а традиционно — в третье воскресенье июля. Открыл празднование третий президент Украины Виктор Ющенко. Сегодня День металлурга празднуют не так широко, как раньше. А зря: ведь профессия металлурга важна, а работа этих специалистов необходима для Украины. Металлургом называют работника металлургической отрасли, связанный с добычей руды, литье металла и проектированием различных процессов и изделий. Pexels Поздравление с Днем металлурга в прозе Поздравляю с профессиональным праздником — Днем металлурга! Пусть жизнь идет так же слаженно, как автоматизированный процесс на производстве, а счастье льется рекой, словно при литье изделий. Чтобы стальная воля не помешала испытывать теплые чувства, а в доме всегда царил достаток! *** С Днем металлурга! Желаю безумного счастья, горячей любви, крепкого здоровья и много хороших моментов в жизни. Достижений в работе и легкого труда без затрат здоровья. Пусть профессия доставляет удовольствие и прибыль! ***Поздравляю с праздником тех, кто никогда не боится тяжелого труда и горячего металла! С профессиональным праздником, металлурги! Пусть ваша сила никогда не заканчивается, а металл подвергался легко! *** С днем металлурга! Железных нервов, стальной выдержки, бетонного оптимизма и бесконечного везения! Пусть горячая атмосфера на работе идет на пользу! Пусть зарплата растет, а здоровье крепнет! *** В День металлурга хочу пожелать здоровье стального и железного успеха. Пусть сопровождает успех на работе, пусть мир и благополучие властвует в доме, пусть добрые и верные рядом будут друзья. Счастья, радостных событий в жизни и любви. Читать по теме Я труда не боюсь. История Люды, которая 9 лет работает металлургом Людмила работает на металлургическом заводе. Начинала сортировщицей, а ныне руководительница смены, которая делает компоненты для железнодорожных колес. Поздравления с Днем металлурга в стихах В честь металлургов не дают салют. Они с салютом каждый день живут, Когда литейную сталь в опоки льют, Металл для нашей жизни создают. Работа ваша и опасна, и тяжела. Среди ада, пара, грохота она. Гордится металлургами страна И воздает им почести сполна. *** Я металлурга поздравляю, Желаю счастья и тепла И в этот день тебе желаю, Чтобы судьба твоя, как сад, цвела! Да будет все у металлурга В праздник, будни, и всегда! Пусть висит над твоим домом Твоя счастливая звезда! *** Металлург – звучит красиво, Это гордость всей страны. В этом слове много силы. Металлурги, вы сильны. Уступают вашей мощи Многие профессии. Вы – надежда в любое время дня и ночи. Счастье в День металлургии, не знайте ни минуты регрессии! Также читай больше о праздничных днях в июле 2025 года. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: поздравления в картинках, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter