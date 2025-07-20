Свято сталевих людей. Привітання з Днем металурга у віршах та прозі

День металурга, або День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості у 2025 році відзначається 20 липня, а традиційно — у третю неділю липня. Започаткував святкування третій президент України Віктор Ющенко.
Нині День металурга відзначають не так широко, як раніше. А дарма: адже професія металурга є важливою, а робота цих фахівців необхідна для України. Металургом називають того, хто є працівником металургійної галузі, пов’язаний із видобутком руди, литтям металу та проектуванням різних процесів та виробів.
Привітання з Днем металурга у прозі
Вітаю з професійним святом — Днем металурга! Нехай життя йде так само злагоджено, як автоматизований процес на виробництві, а щастя ллється рікою, немов при виливанні виробів. Щоб сталева воля не завадила відчувати теплі почуття, а в домі завжди панував достаток!
***
З Днем металурга! Бажаю шаленого щастя, гарячого кохання, міцного здоров’я та багато хороших моментів у житті. Здобутків у роботі та легкої праці без затрат здоров’я. Нехай професія приносить задоволення і прибуток!
***
Вітаю зі святом тих, хто ніколи не боїться важкої праці та гарячого металу! З професійним святом, металурги! Тож нехай ваша сила ніколи не закінчується, а метал піддавався легко!
***
З днем металурга! Залізних нервів, сталевої витримки, бетонного оптимізму та нескінченного везіння! Нехай гаряча атмосфера на роботі йде на користь! Нехай зарплата зростає, а здоров’я міцніє!
***
У День металурга хочу побажати здоров’я сталевого та залізного успіху. Нехай супроводжує успіх на роботі, нехай мир і добробут панує в будинку, нехай добрі й вірні поруч будуть друзі. Щастя, радісних подій у житті та любові.
Привітання з Днем металурга у віршах
На честь металургів не дають салют.
Вони з салютом кожен день живуть,
Коли ливарну сталь в опоки ллють,
Метал для нашого життя створюють.
Робота ваша і небезпечна, і важка —
Серед пекла, пари, гуркоту вона.
Пишається металургами країна
І віддає їм почесті сповна.
***
Я металурга вітаю,
Бажаю щастя і тепла
І в цей день тобі бажаю,
Щоб доля твоя як сад цвіла!
Хай буде все у металурга
У свято, будень, і завжди!
Нехай висить над твоїм будинком
Твоя щаслива зоря!
***
Металург — звучить красиво,
Це гордість усієї країни.
В цьому слові багато сили.
Металурги, ви сильні.
Поступаються вашій могутності
Всі інші професії.
Ви — надія, ви — опора.
Щастя в День металургії!
***
Тобі побажаю я в День металурга,
Нехай стане удача надійною подругою,
Задумки й плани виконаються всі,
І життя лише білою смугою йде.
Нехай дух загартовується разом з металом,
Щоб волі й сил завжди вистачало,
Нехай всі поважають тебе, безсумнівно,
І буде дохід зростати, безумовно!
