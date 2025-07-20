Свято сталевих людей. Привітання з Днем металурга у віршах та прозі

День металурга, або День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості у 2025 році відзначається 20 липня, а традиційно — у третю неділю липня. Започаткував святкування третій президент України Віктор Ющенко.

Нині День металурга відзначають не так широко, як раніше. А дарма: адже професія металурга є важливою, а робота цих фахівців необхідна для України. Металургом називають того, хто є працівником металургійної галузі, пов’язаний із видобутком руди, литтям металу та проектуванням різних процесів та виробів.

Привітання з Днем металурга у прозі

Вітаю з професійним святом — Днем металурга! Нехай життя йде так само злагоджено, як автоматизований процес на виробництві, а щастя ллється рікою, немов при виливанні виробів. Щоб сталева воля не завадила відчувати теплі почуття, а в домі завжди панував достаток!

***

З Днем металурга! Бажаю шаленого щастя, гарячого кохання, міцного здоров’я та багато хороших моментів у житті. Здобутків у роботі та легкої праці без затрат здоров’я. Нехай професія приносить задоволення і прибуток!

***

Вітаю зі святом тих, хто ніколи не боїться важкої праці та гарячого металу! З професійним святом, металурги! Тож нехай ваша сила ніколи не закінчується, а метал піддавався легко!

***

З днем ​​металурга! Залізних нервів, сталевої витримки, бетонного оптимізму та нескінченного везіння! Нехай гаряча атмосфера на роботі йде на користь! Нехай зарплата зростає, а здоров’я міцніє!

***

У День металурга хочу побажати здоров’я сталевого та залізного успіху. Нехай супроводжує успіх на роботі, нехай мир і добробут панує в будинку, нехай добрі й вірні поруч будуть друзі. Щастя, радісних подій у житті та любові.

Привітання з Днем металурга у віршах

На честь металургів не дають салют.

Вони з салютом кожен день живуть,

Коли ливарну сталь в опоки ллють,

Метал для нашого життя створюють.

Робота ваша і небезпечна, і важка —

Серед пекла, пари, гуркоту вона.

Пишається металургами країна

І віддає їм почесті сповна.

***

Я металурга вітаю,

Бажаю щастя і тепла

І в цей день тобі бажаю,

Щоб доля твоя як сад цвіла!

Хай буде все у металурга

У свято, будень, і завжди!

Нехай висить над твоїм будинком

Твоя щаслива зоря!

***

Металург — звучить красиво,

Це гордість усієї країни.

В цьому слові багато сили.

Металурги, ви сильні.

Поступаються вашій могутності

Всі інші професії.

Ви — надія, ви — опора.

Щастя в День металургії!

***

Тобі побажаю я в День металурга,

Нехай стане удача надійною подругою,

Задумки й плани виконаються всі,

І життя лише білою смугою йде.

Нехай дух загартовується разом з металом,

Щоб волі й сил завжди вистачало,

Нехай всі поважають тебе, безсумнівно,

І буде дохід зростати, безумовно!

