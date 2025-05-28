Поздравления с 18-летием девушке: поздравь с совершеннолетием с любовью и радостью

Совершеннолетие — важный период в жизни каждого человека. В этот момент каждый становится взрослым и начинает новую главу своей жизни. Важно найти правильные слова, чтобы поздравить с этой датой.

Читай в материале поздравления с 18-летием девушке в прозе и стихах. Сохраняй и отправляй имениннице.

Поздравление с 18-летием девушки в прозе

Поздравляю с 18-летием тебя, красавица. Сегодня открывается новая, яркая страница твоей жизни — полная мечтаний, впечатлений и безграничных возможностей. Желаю тебе почувствовать вкус свободы, силу собственного выбора и уверенность в каждом шаге. Пусть сердце всегда подсказывает верный путь, а вокруг будут только добрые и искренние люди.

***

Поздравляю с совершеннолетием! Ты — словно распускающийся цветок в первых лучах весны: нежный, но уже сильный духом. Пусть каждый день дарит тебе вдохновение, смех, приключения и любовь. Желаю, чтобы мир раскрыл для тебя все свои красивые горизонты!

***

Дорогая именинница, искренне поздравляю с твоими 18! Это не просто новый возраст — это новый уровень, новый полет, новые крылья. Пусть в твоей жизни будет как можно больше счастья, искренних друзей, верных мечтаний и исполненных желаний. И пусть в твоих глазах всегда горит огонек радости!

Читать по теме Что подарить девушке на день рождения: удиви ее креативом Собрали тебе интересные идеи подарков на день рождения девушке.

С совершеннолетием тебя. Пусть эта дата станет началом незабываемого путешествия к собственному “я”, к победам и вдохновению. Желаю тебе сил быть собой, смело мечтать и не бояться открывать новое. Мир велик и прекрасен — твое время открывать его!

***

18 — это как весна в сердце! Ты только расцветаешь, а уж так много света и добра в тебе. Желаю, чтобы твоя жизнь была как сказка: с хорошими героями, счастливым финалом и магией любви. Радуйся, живи по полной и всегда верь в себя!

***

Поздравляю с днем, когда начинается настоящая взрослая жизнь! Но не торопись становиться слишком серьезной — в тебе должна жить детская радость и легкость сердца. Желаю иметь собственное мнение, вдохновляющие мечты и сердце открыто ко всему доброму. Мир только начинает тебя приветствовать — смело иди и встречай его улыбкой!

***

С днем ​​рождения. Ты уже такая взрослая, но все еще несешь в себе нежность и искренность, изменяющую окружающий мир. Пусть каждый день твоей взрослой жизни дарит тебе новые открытия, добрые встречи и многое счастье. И помни: 18 — это только начало великого приключения!

Поздравления с 18-летием девушки в стихах

Восемнадцать — лишь начало! Пожелать хотим немало. Быть веселой, озорной И немножко пробивной. Получай образование, Находи свое призвание. Первая любовь, друзья… Юность — лучшая пора!

***

Желаю в эти восемнадцать Тебе от счастья расцветать, Как можно чаще улыбаться И все мечты осуществлять! Пусть красота сияет вечно, Как будто яркая звезда! И радость длится бесконечно, Жизнь крася в яркие цвета!

***

Пускай удача множится, Пусть льется звонкий смех, В любви, учебе, творчестве Сопутствует успех. Друзей тебе не временных, А тех, что навсегда. Пусть много новых радостей Несут тебе года!

Ранее мы рассказывали, что подарить подруге на день рождения.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.