С наступающим 8 марта: красивые поздравления своими словами

Отстаивание равных прав давно поставило женщин на одну ступеньку с мужчинами, а иногда и вывело на общий ринг, где представительницы слабого пола успешно бьют мужские рекорды.

Однако сильная — не значит неженственная, уверенная в себе — не холодная и безразличная, а свободная — не одинокая и неприкаянная.

Женщины и в кринолинах, и в мини-юбках, и в брюках остаются теми же мечтательными, кокетливыми, искренними, хрупкими, с мыслями о счастье и любви.

Поздравь милых и дорогих твоему сердцу женщин с наступающим праздником 8 Марта и от всего сердца пожелай им почувствовать все краски жизни.

Поздравления с наступающим праздником 8 Марта своими словами

Несмотря на свою внешнюю нежность и хрупкость, женщины разных стран и эпох не раз показывали свою внутреннюю силу. Стань героиней своего романа! С наступающим 8 Марта тебя!

Успешная женщина — это та, которая способна создать прочный фундамент из камней, которые другие бросили ей в лицо. Пусть ничто и никогда не помешает твоим планам! С наступающим 8 Марта тебя!

Никогда не спускай голову, всегда держи ее высоко. Смотри миру прямо в лицо. Не бойся огня, стань им! С наступающим 8 Марта!

Стань той решительной девушкой, которая пройдет через любые трудности. Стань смелой девушкой, которая готова к любым вызовам. Стань той свободной девушкой, которая не зависит от мужчины. Стань той, которая всегда идет до конца! С наступающим 8 Марта!

Помни о своей силе, что приведет тебя к высотам. Ты можешь больше, чем иногда думаешь. С наступающим 8 марта!

Личные поздравления с наступающим праздником 8 Марта

Ты способна погружаться в самые глубокие океаны и покорять самые большие вершины. Ты можешь стать врачом, учителем или подняться в небо на крыльях самолета. Тебе встречаются преграды, но ты преодолеваешь их с гордо поднятой головой. Ты сильна, прекрасна, добра и мудра. Ты — воплощение настоящей женщины, и сегодня — твой день! С наступающим 8 Марта тебя! Будь безгранично счастлива!

Твоя улыбка наполняет мою жизнь светом, а каждый новый день становится ярче и теплее. Ты мой солнечный луч и капелька целебной росы. Ты моя поддержка, моя сила и мое вдохновение. С наступающим праздником 8 Марта тебя!

Поздравляю с наступающим 8 Марта! Ты заслуживаешь жить, как королева! Чувствуй себя ею, будь ею, и пусть твои владения будут солнечными, теплыми, как цветущий весенний день. С праздником!

Ты — воплощение страсти и загадки! Ты самая необычная женщина в мире! С наступающим 8 Марта, моя любимая!

Поздравляю с наступающим 8 Марта! Рядом с тобой все в мире наполняется особым смыслом, а жизнь бурлит и дает ощутить наслаждение ею. Пусть судьба тебе улыбается!

