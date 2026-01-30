С праздником Трех Святых 2026: красивые поздравления своими словами и в стихах

Праздник Трёх Святителей отмечают 30 января как день памяти трёх великих отцов Церкви: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
В этот день принято придерживаться простых правил: сходить на церковную службу, тяжело не работать, не злословить, чувствовать праздник всей душой и поздравить с ним родных и близких.
Тёплые и искренние поздравления с праздником — для тебя в нашем материале.
Праздник Трёх Святителей — почему стоит с ним поздравить
Сначала немного истории: в четвёртом столетии эти трое святых были самыми влиятельными богословами христианского Востока: Василий организовал монашескую жизнь и писал правила для монахов, Григорий сформулировал учение о Святой Троице, а Иоанн Златоуст прославился такими сильными проповедями, что его и назвали Златоустом.
Интересно, что праздник появился из-за споров: в одиннадцатом столетии в Константинополе верующие спорили, кто из них значимее.
По преданию, все трое явились в видении епископу и сказали, что перед Богом они равны, поэтому Церковь установила один общий день их почитания — как знак примирения.
Как поздравить близких с этим праздником единства — мы подобрали для тебя нужные слова.
Поздравления с праздником Трёх Святых своими словами
Поздравляю с праздником Трёх Святитых! Пусть мудрость Василия Великого, сила слова Иоанна Златоуста и глубина веры Григория Богослова вдохновляют вас на добрые дела и чистые мысли.
***
С праздником Трёх Святителей! Желаю мира в сердце, света в разуме и Божьего благословения на каждый день.
***
Искренне поздравляю с праздником Трёх Святителей! Пусть пример трёх великих учителей Церкви добавляет вам мудрости, терпения и духовной силы.
***
В день Трёх Святых желаю вам согласия, веры и вдохновения. Пусть Господь ведёт вас дорогой правды и добра.
***
С праздником Трехсвятия! Пусть Господня благодать, по молитвам Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, оберегает вас и вашу семью.
Поздравления с праздником Трех Святых в стихах
З Днем Собору Трьох Святителів вітаю,
Доброчесного життя усім бажаю!
Божа ласка хай для кожного прибуде,
Благодать Господня завжди з вами буде!
***
Три Святих, допомагайте завжди нам,
Хай в душі збудує кожен справжній храм,
Хай в країні мир і щастя запанують,
Бог Всевишній хай молитви всі почує!
***
Колони Церкви світової і основ,
Найревніші апостоли Святого Духа:
Святий Василій, Григорій Богослов,
Іван Золотоустий, відкрили очі й вуха —
Врятує душі лиш Господь Любов.
Наповнить Світлом душі Свята Трійця
Отець Небесний, Син і Дух Святий.
Сьогодні ми вдивляємося в лиця,
Що все це описали — трьох святих.
Вони світильниками стали Церкви,
Відкрили людям таїну життя.
Нехай у муках довелось померти,
Зате небесне в них серцебиття.
