С праздником Трех Святых 2026: красивые поздравления своими словами и в стихах

Праздник Трёх Святителей отмечают 30 января как день памяти трёх великих отцов Церкви: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста.

В этот день принято придерживаться простых правил: сходить на церковную службу, тяжело не работать, не злословить, чувствовать праздник всей душой и поздравить с ним родных и близких.

Тёплые и искренние поздравления с праздником — для тебя в нашем материале.

Праздник Трёх Святителей — почему стоит с ним поздравить

Сначала немного истории: в четвёртом столетии эти трое святых были самыми влиятельными богословами христианского Востока: Василий организовал монашескую жизнь и писал правила для монахов, Григорий сформулировал учение о Святой Троице, а Иоанн Златоуст прославился такими сильными проповедями, что его и назвали Златоустом.

Интересно, что праздник появился из-за споров: в одиннадцатом столетии в Константинополе верующие спорили, кто из них значимее.

По преданию, все трое явились в видении епископу и сказали, что перед Богом они равны, поэтому Церковь установила один общий день их почитания — как знак примирения.

Как поздравить близких с этим праздником единства — мы подобрали для тебя нужные слова.

Поздравления с праздником Трёх Святых своими словами

Поздравляю с праздником Трёх Святитых! Пусть мудрость Василия Великого, сила слова Иоанна Златоуста и глубина веры Григория Богослова вдохновляют вас на добрые дела и чистые мысли.

***

С праздником Трёх Святителей! Желаю мира в сердце, света в разуме и Божьего благословения на каждый день.

***

Искренне поздравляю с праздником Трёх Святителей! Пусть пример трёх великих учителей Церкви добавляет вам мудрости, терпения и духовной силы.

***

В день Трёх Святых желаю вам согласия, веры и вдохновения. Пусть Господь ведёт вас дорогой правды и добра.

***

С праздником Трехсвятия! Пусть Господня благодать, по молитвам Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, оберегает вас и вашу семью.

Поздравления с праздником Трех Святых в стихах

З Днем Собору Трьох Святителів вітаю,

Доброчесного життя усім бажаю!

Божа ласка хай для кожного прибуде,

Благодать Господня завжди з вами буде!

***

Три Святих, допомагайте завжди нам,

Хай в душі збудує кожен справжній храм,

Хай в країні мир і щастя запанують,

Бог Всевишній хай молитви всі почує!

***

Колони Церкви світової і основ,

Найревніші апостоли Святого Духа:

Святий Василій, Григорій Богослов,

Іван Золотоустий, відкрили очі й вуха —

Врятує душі лиш Господь Любов.

Наповнить Світлом душі Свята Трійця

Отець Небесний, Син і Дух Святий.

Сьогодні ми вдивляємося в лиця,

Що все це описали — трьох святих.

Вони світильниками стали Церкви,

Відкрили людям таїну життя.

Нехай у муках довелось померти,

Зате небесне в них серцебиття.

