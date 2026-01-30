Зі святом Трьох Святителів 2026: красиві привітання своїми словами та у віршах

Свято Трьох Святих відзначають 30 січня як день пам’яті трьох великих отців Церкви: Василія Великого, Григорія Богослова і Івана Золотоустого.

В цей день заведено дотримуватися простих правил: сходити на церковну службу, тяжко не працювати, не лихословити, відчувати свято усією душею і привітати з ним рідних та близьких.

Свято Трьох Святих — чому варто з ним привітати

Спочатку трохи історії: у четвертому столітті ці троє святих були найвпливовішими богословами християнського Сходу: Василій організував монаше життя і писав правила для ченців, Григорій сформулював вчення про Святу Трійцю, а Іван Золотоустий прославився такими сильними проповідями, що його й назвали Золотоустим.

Цікаво, що свято з’явилося через суперечки: в одинадцятому столітті в Константинополі віруючі сперечалися, хто з них більший.

За переданням, усі троє явилися у видінні єпископу і сказали, що перед Богом вони рівні, тому Церква встановила один спільний день їхнього вшанування — як знак примирення.

Як привітати близьких з цим святом єдності — ми підібрали для тебе потрібні слова.

Привітання зі святом Трьох Святих своїми словами

Вітаю зі святом Трьох Святих! Нехай мудрість Василія Великого, сила слова Івана Золотоустого та глибина віри Григорія Богослова надихають вас на добрі справи й чисті думки. *** Зі святом Трьох Святителів! Бажаю миру в серці, світла в розумі та Божого благословення на кожен день. *** Щиро вітаю зі святом! Нехай приклад трьох великих учителів Церкви додає вам мудрості, терпіння й духовної сили. *** У день Трьох Святителів зичу вам злагоди, віри та натхнення. Нехай Господь веде вас дорогою правди й добра. ***

Зі святом Трьох Святителів! Нехай Господня ласка, за молитвами Василія Великого, Григорія Богослова та Івана Золотоустого, оберігає вас і вашу родину.

Привітання зі святом Трьох Святителів у віршах

З Днем Собору Трьох Святителів вітаю,

Доброчесного життя усім бажаю!

Божа ласка хай для кожного прибуде,

Благодать Господня завжди з вами буде!

***

Три Святих, допомагайте завжди нам,

Хай в душі збудує кожен справжній храм,

Хай в країні мир і щастя запанують,

Бог Всевишній хай молитви всі почує!

***

Колони Церкви світової і основ,

Найревніші апостоли Святого Духа:

Святий Василій, Григорій Богослов,

Іван Золотоустий, відкрили очі й вуха —

Врятує душі лиш Господь Любов.

Наповнить Світлом душі Свята Трійця

Отець Небесний, Син і Дух Святий.

Сьогодні ми вдивляємося в лиця,

Що все це описали — трьох святих.

Вони світильниками стали Церкви,

Відкрили людям таїну життя.

Нехай у муках довелось померти,

Зате небесне в них серцебиття.

