Зі святом Трьох Святителів 2026: красиві привітання своїми словами та у віршах

Свято Трьох Святих відзначають 30 січня як день пам’яті трьох великих отців Церкви: Василія Великого, Григорія Богослова і Івана Золотоустого.
В цей день заведено дотримуватися простих правил: сходити на церковну службу, тяжко не працювати, не лихословити, відчувати свято усією душею і привітати з ним рідних та близьких.
Теплі та щирі привітання зі святом — для тебе у нашому матеріалі.
Свято Трьох Святих — чому варто з ним привітати
Спочатку трохи історії: у четвертому столітті ці троє святих були найвпливовішими богословами християнського Сходу: Василій організував монаше життя і писав правила для ченців, Григорій сформулював вчення про Святу Трійцю, а Іван Золотоустий прославився такими сильними проповідями, що його й назвали Золотоустим.
Цікаво, що свято з’явилося через суперечки: в одинадцятому столітті в Константинополі віруючі сперечалися, хто з них більший.
За переданням, усі троє явилися у видінні єпископу і сказали, що перед Богом вони рівні, тому Церква встановила один спільний день їхнього вшанування — як знак примирення.
Як привітати близьких з цим святом єдності — ми підібрали для тебе потрібні слова.
Привітання зі святом Трьох Святих своїми словами
Зі святом Трьох Святителів! Нехай Господня ласка, за молитвами Василія Великого, Григорія Богослова та Івана Золотоустого, оберігає вас і вашу родину.
Привітання зі святом Трьох Святителів у віршах
З Днем Собору Трьох Святителів вітаю,
Доброчесного життя усім бажаю!
Божа ласка хай для кожного прибуде,
Благодать Господня завжди з вами буде!
***
Три Святих, допомагайте завжди нам,
Хай в душі збудує кожен справжній храм,
Хай в країні мир і щастя запанують,
Бог Всевишній хай молитви всі почує!
***
Колони Церкви світової і основ,
Найревніші апостоли Святого Духа:
Святий Василій, Григорій Богослов,
Іван Золотоустий, відкрили очі й вуха —
Врятує душі лиш Господь Любов.
Наповнить Світлом душі Свята Трійця
Отець Небесний, Син і Дух Святий.
Сьогодні ми вдивляємося в лиця,
Що все це описали — трьох святих.
Вони світильниками стали Церкви,
Відкрили людям таїну життя.
Нехай у муках довелось померти,
Зате небесне в них серцебиття.
