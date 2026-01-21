Церковний календар на лютий 2026: коли і які свята відзначаємо

Церковний календар на лютий 2026 допоможе тобі орієнтуватися в головних святах місяця.

Саме в лютому відзначають Стрітення Господнє — одне з головних двунадесятих свят, а також розпочинається Великий піст, важливий період підготовки до Великодня.

Цей церковний календар на лютий 2026 дозволить тобі правильно планувати молитву, піст і церковне життя відповідно до нового стилю.

Важливі церковні свята у лютому 2026 року: що відзначатимуть віряни

2 лютого — Стрітення Господнє

Найголовніше свято місяця. Відзначає зустріч маленького Ісуса Христа у храмі з праведним Симеоном, коли Богородиця принесла немовля на посвяту. Це свято символічно означає, що Бог стрів (зустрів) людство, щоб дати спасіння.

14 лютого — святого рівноапостольного Кирила, учителя слов’ян

У це свято вшановують Кирила, який з братом Мефодієм створили кирилицю та переклали Біблію для слов’ян. Їх називають учителями слов’ян, бо вони дали нам писемність і церковну мову.

20 лютого — благовірного князя Ярослава Мудрого

Ярослав Мудрий — один з найвідоміших князів Київської Русі. Він сприяв поширенню християнства, будував храми, укріплював державу. Його вшановують як благовірного князя та покровителя української державності.

23 лютого — початок Великого посту

В цей день розпочинається Великий піст — найважливіший період підготовки до Великодня. Він триває сорок днів і дається, щоб віряни більше часу приділяли молитвам, покаянню і були стриманими у їжі.

Церковний календар на лютий 2026: дати свят за новим стилем

У 2023 році Православна церква України (ПЦУ) офіційно перейшла на новий церковний календар. Цей перехід був проведений, аби ПЦУ наблизилася до більшості християнського світу, який святкує за новим стилем. А також для того, щоб уникнути московського церковного впливу, неприпустимого під час війни.

01.02 — передсвято Стрітення, святого мученика Трифона.

— передсвято Стрітення, святого мученика Трифона. 02.02 — Стрітення Господнє.

— Стрітення Господнє. 03.02 — святих Симеона Богоприємця й Анни Пророчиці.

— святих Симеона Богоприємця й Анни Пророчиці. 04.02 — святого преподобного Ісидора Пилусійського; преподобного Миколи Студеного.

— святого преподобного Ісидора Пилусійського; преподобного Миколи Студеного. 05.02 — святої мучениці Агафії (Агати).

— святої мучениці Агафії (Агати). 06.02 — святого преподобного Вукола, єпископа; святого священномученика Сілвана, єпископа.

— святого преподобного Вукола, єпископа; святого священномученика Сілвана, єпископа. 07.02 — святого преподобного Парфенія, єпископа Лампсакійського; преподобного Луки.

— святого преподобного Парфенія, єпископа Лампсакійського; преподобного Луки. 08.02 — святого великомученика Теодора Стратилата; святого пророка Захарії.

— святого великомученика Теодора Стратилата; святого пророка Захарії. 09.02 — святого мученика Никифора.

— святого мученика Никифора. 10.02 — святого Прохора; святого мученика Харлампія.

— святого Прохора; святого мученика Харлампія. 11.02 — святого священномученика Власія, єпископа Севастійського.

— святого священномученика Власія, єпископа Севастійського. 12.02 — святого Мелетія, архієпископа Антіохійського.

— святого Мелетія, архієпископа Антіохійського. 13.02 — святого преподобного Мартиніана Кесарійського.

— святого преподобного Мартиніана Кесарійського. 14.02 — святого рівноапостольного Кирила, учителя слов’ян; святого преподобного Авксентія.

— святого рівноапостольного Кирила, учителя слов’ян; святого преподобного Авксентія. 15.02 — святого апостола Онисима.

— святого апостола Онисима. 16.02 — святих мучеників Памфіла, Єрея, Порфирія та інших.

— святих мучеників Памфіла, Єрея, Порфирія та інших. 17.02 — святого великомученика Феодора Мовчазного; святої мучениці Маріанни.

— святого великомученика Феодора Мовчазного; святої мучениці Маріанни. 18.02 — преподобного Косми Яхромського; святителя Агапіта, єпископа Синадського; святителя Флавіана, патріарха Константинопольського.

— преподобного Косми Яхромського; святителя Агапіта, єпископа Синадського; святителя Флавіана, патріарха Константинопольського. 19.02 — святих апостолів Архипа та Филимона, а також дружини Филимона – Апфії.

— святих апостолів Архипа та Филимона, а також дружини Филимона – Апфії. 20.02 — благовірного князя Київського Ярослава Мудрого, преподобного Агафона, чудотворця Києво-Печерського.

— благовірного князя Київського Ярослава Мудрого, преподобного Агафона, чудотворця Києво-Печерського. 21.02 — святого преподобного Тимофія; святого Євстатія, архієпископа Антіохійського.

— святого преподобного Тимофія; святого Євстатія, архієпископа Антіохійського. 22.02 — віднайдення мощів святих мучеників, що в Євгенії; святого мученика Маврикія та його 70-ти воїнів.

— віднайдення мощів святих мучеників, що в Євгенії; святого мученика Маврикія та його 70-ти воїнів. 23.02 — початок Великого посту; святого священномученика Полікарпа.

— початок Великого посту; святого священномученика Полікарпа. 24.02 — перше і друге знайдення голови святого Івана Хрестителя.

— перше і друге знайдення голови святого Івана Хрестителя. 25.02 — святого Тарасія, архієпископа Царгородського.

— святого Тарасія, архієпископа Царгородського. 26.02 — святого Порфирія, єпископа Газького.

— святого Порфирія, єпископа Газького. 27.02 — святого преподобного сповідника Прокопія Декаполіта.

— святого преподобного сповідника Прокопія Декаполіта. 28.02 — святого преподобного сповідника Василія.

