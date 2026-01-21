Церковний календар на лютий 2026: коли і які свята відзначаємо

Церковний календар на лютий 2026 допоможе тобі орієнтуватися в головних святах місяця.
Саме в лютому відзначають Стрітення Господнє — одне з головних двунадесятих свят, а також розпочинається Великий піст, важливий період підготовки до Великодня.
Цей церковний календар на лютий 2026 дозволить тобі правильно планувати молитву, піст і церковне життя відповідно до нового стилю.
Важливі церковні свята у лютому 2026 року: що відзначатимуть віряни
2 лютого — Стрітення Господнє
Найголовніше свято місяця. Відзначає зустріч маленького Ісуса Христа у храмі з праведним Симеоном, коли Богородиця принесла немовля на посвяту. Це свято символічно означає, що Бог стрів (зустрів) людство, щоб дати спасіння.
14 лютого — святого рівноапостольного Кирила, учителя слов’ян
У це свято вшановують Кирила, який з братом Мефодієм створили кирилицю та переклали Біблію для слов’ян. Їх називають учителями слов’ян, бо вони дали нам писемність і церковну мову.
20 лютого — благовірного князя Ярослава Мудрого
Ярослав Мудрий — один з найвідоміших князів Київської Русі. Він сприяв поширенню християнства, будував храми, укріплював державу. Його вшановують як благовірного князя та покровителя української державності.
23 лютого — початок Великого посту
В цей день розпочинається Великий піст — найважливіший період підготовки до Великодня. Він триває сорок днів і дається, щоб віряни більше часу приділяли молитвам, покаянню і були стриманими у їжі.
Церковний календар на лютий 2026: дати свят за новим стилем
У 2023 році Православна церква України (ПЦУ) офіційно перейшла на новий церковний календар. Цей перехід був проведений, аби ПЦУ наблизилася до більшості християнського світу, який святкує за новим стилем. А також для того, щоб уникнути московського церковного впливу, неприпустимого під час війни.
- 01.02 — передсвято Стрітення, святого мученика Трифона.
- 02.02 — Стрітення Господнє.
- 03.02 — святих Симеона Богоприємця й Анни Пророчиці.
- 04.02 — святого преподобного Ісидора Пилусійського; преподобного Миколи Студеного.
- 05.02 — святої мучениці Агафії (Агати).
- 06.02 — святого преподобного Вукола, єпископа; святого священномученика Сілвана, єпископа.
- 07.02 — святого преподобного Парфенія, єпископа Лампсакійського; преподобного Луки.
- 08.02 — святого великомученика Теодора Стратилата; святого пророка Захарії.
- 09.02 — святого мученика Никифора.
- 10.02 — святого Прохора; святого мученика Харлампія.
- 11.02 — святого священномученика Власія, єпископа Севастійського.
- 12.02 — святого Мелетія, архієпископа Антіохійського.
- 13.02 — святого преподобного Мартиніана Кесарійського.
- 14.02 — святого рівноапостольного Кирила, учителя слов’ян; святого преподобного Авксентія.
- 15.02 — святого апостола Онисима.
- 16.02 — святих мучеників Памфіла, Єрея, Порфирія та інших.
- 17.02 — святого великомученика Феодора Мовчазного; святої мучениці Маріанни.
- 18.02 — преподобного Косми Яхромського; святителя Агапіта, єпископа Синадського; святителя Флавіана, патріарха Константинопольського.
- 19.02 — святих апостолів Архипа та Филимона, а також дружини Филимона – Апфії.
- 20.02 — благовірного князя Київського Ярослава Мудрого, преподобного Агафона, чудотворця Києво-Печерського.
- 21.02 — святого преподобного Тимофія; святого Євстатія, архієпископа Антіохійського.
- 22.02 — віднайдення мощів святих мучеників, що в Євгенії; святого мученика Маврикія та його 70-ти воїнів.
- 23.02 — початок Великого посту; святого священномученика Полікарпа.
- 24.02 — перше і друге знайдення голови святого Івана Хрестителя.
- 25.02 — святого Тарасія, архієпископа Царгородського.
- 26.02 — святого Порфирія, єпископа Газького.
- 27.02 — святого преподобного сповідника Прокопія Декаполіта.
- 28.02 — святого преподобного сповідника Василія.
