Церковный календарь на февраль 2026 года: когда и какие праздники отмечаем

Церковный календарь на февраль 2026 поможет тебе ориентироваться в главных праздниках месяца.
Именно в феврале отмечают Сретение Господне — один из главных двунадесятых праздников, а также начинается Великий пост, важный период подготовки к Пасхе.
Этот церковный календарь на февраль 2026 позволит тебе правильно планировать молитву, пост и церковную жизнь в соответствии с новым стилем.
Важные церковные праздники в феврале 2026 года: что будут отмечать верующие
2 февраля — Сретение Господне
Самый главный праздник месяца. Отмечает встречу маленького Иисуса Христа в храме с праведным Симеоном, когда Богородица принесла Младенца на посвящение. Этот праздник символически означает, что Бог встретил человечество, чтобы даровать спасение.
14 февраля — святого равноапостольного Кирилла, учителя славян
В этот день почитают Кирилла, который вместе с братом Мефодием создал кириллицу и перевёл Библию для славян. Их называют учителями славян, потому что они дали нам письменность и церковный язык.
20 февраля — благоверного князя Ярослава Мудрого
Ярослав Мудрый — один из самых известных князей Киевской Руси. Он способствовал распространению христианства, строил храмы, укреплял государство. Его почитают как благоверного князя и покровителя украинской государственности.
23 февраля — начало Великого поста
В этот день начинается Великий пост — самый важный период подготовки к Пасхе. Он длится сорок дней и даётся для того, чтобы верующие больше времени уделяли молитве, покаянию и были воздержанными в пище.
Церковный календарь на февраль 2026: даты праздников по новому стилю
В 2023 году Православная церковь Украины (ПЦУ) официально перешла на новый церковный календарь. Этот переход был осуществлён для того, чтобы ПЦУ приблизилась к большинству христианского мира, который празднует по новому стилю, а также чтобы избежать московского церковного влияния, недопустимого во время войны.
- 01.02 — предпразднство Сретения, святого мученика Трифона.
- 02.02 — Сретение Господне.
- 03.02 — святых Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.
- 04.02 — святого преподобного Исидора Пилусийского; преподобного Николая Студеного.
- 05.02 — святой мученицы Агафии (Агаты).
- 06.02 — святого преподобного Вукола, епископа; святого священномученика Сильвана, епископа.
- 07.02 — святого преподобного Парфения, епископа Лампсакийского; преподобного Луки.
- 08.02 — святого великомученика Феодора Стратилата; святого пророка Захарии.
- 09.02 — святого мученика Никифора.
- 10.02 — святого Прохора; святого мученика Харлампия.
- 11.02 — святого священномученика Власия, епископа Севастийского.
- 12.02 — святого Мелетия, архиепископа Антиохийского.
- 13.02 — святого преподобного Мартиниана Кесарийского.
- 14.02 — святого равноапостольного Кирилла, учителя славян; святого преподобного Авксентия.
- 15.02 — святого апостола Онисима.
- 16.02 — святых мучеников Памфила, Ерея, Порфирия и других.
- 17.02 — святого великомученика Феодора Молчаливого; святой мученицы Марианны.
- 18.02 — преподобного Космы Яхромского; святителя Агапита, епископа Синадского; святителя Флавиана, патриарха Константинопольского.
- 19.02 — святых апостолов Архиппа и Филимона, а также жены Филимона — Апфии.
- 20.02 — благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого, преподобного Агафона, чудотворца Киево-Печерского.
- 21.02 — святого преподобного Тимофея; святого Евстафия, архиепископа Антиохийского.
- 22.02 — обретение мощей святых мучеников, находившихся в Евгении; святого мученика Маврикия и его 70 воинов.
- 23.02 — начало Великого поста; святого священномученика Поликарпа.
- 24.02 — первое и второе обретение главы святого Иоанна Крестителя.
- 25.02 — святого Тарасия, архиепископа Константинопольского.
- 26.02 — святого Порфирия, епископа Газского.
- 27.02 — святого преподобного исповедника Прокопия Декаполита.
- 28.02 — святого преподобного исповедника Василия.
