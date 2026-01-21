Церковный календарь на февраль 2026 года: когда и какие праздники отмечаем

Церковный календарь на февраль 2026 поможет тебе ориентироваться в главных праздниках месяца.

Именно в феврале отмечают Сретение Господне — один из главных двунадесятых праздников, а также начинается Великий пост, важный период подготовки к Пасхе.

Этот церковный календарь на февраль 2026 позволит тебе правильно планировать молитву, пост и церковную жизнь в соответствии с новым стилем.

Важные церковные праздники в феврале 2026 года: что будут отмечать верующие

2 февраля — Сретение Господне

Самый главный праздник месяца. Отмечает встречу маленького Иисуса Христа в храме с праведным Симеоном, когда Богородица принесла Младенца на посвящение. Этот праздник символически означает, что Бог встретил человечество, чтобы даровать спасение.

14 февраля — святого равноапостольного Кирилла, учителя славян

В этот день почитают Кирилла, который вместе с братом Мефодием создал кириллицу и перевёл Библию для славян. Их называют учителями славян, потому что они дали нам письменность и церковный язык.

20 февраля — благоверного князя Ярослава Мудрого

Ярослав Мудрый — один из самых известных князей Киевской Руси. Он способствовал распространению христианства, строил храмы, укреплял государство. Его почитают как благоверного князя и покровителя украинской государственности.

23 февраля — начало Великого поста

В этот день начинается Великий пост — самый важный период подготовки к Пасхе. Он длится сорок дней и даётся для того, чтобы верующие больше времени уделяли молитве, покаянию и были воздержанными в пище.

Церковный календарь на февраль 2026: даты праздников по новому стилю

В 2023 году Православная церковь Украины (ПЦУ) официально перешла на новый церковный календарь. Этот переход был осуществлён для того, чтобы ПЦУ приблизилась к большинству христианского мира, который празднует по новому стилю, а также чтобы избежать московского церковного влияния, недопустимого во время войны.

01.02 — предпразднство Сретения, святого мученика Трифона.

02.02 — Сретение Господне.

03.02 — святых Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.

04.02 — святого преподобного Исидора Пилусийского; преподобного Николая Студеного.

05.02 — святой мученицы Агафии (Агаты).

06.02 — святого преподобного Вукола, епископа; святого священномученика Сильвана, епископа.

07.02 — святого преподобного Парфения, епископа Лампсакийского; преподобного Луки.

08.02 — святого великомученика Феодора Стратилата; святого пророка Захарии.

09.02 — святого мученика Никифора.

10.02 — святого Прохора; святого мученика Харлампия.

11.02 — святого священномученика Власия, епископа Севастийского.

12.02 — святого Мелетия, архиепископа Антиохийского.

13.02 — святого преподобного Мартиниана Кесарийского.

14.02 — святого равноапостольного Кирилла, учителя славян; святого преподобного Авксентия.

15.02 — святого апостола Онисима.

16.02 — святых мучеников Памфила, Ерея, Порфирия и других.

17.02 — святого великомученика Феодора Молчаливого; святой мученицы Марианны.

18.02 — преподобного Космы Яхромского; святителя Агапита, епископа Синадского; святителя Флавиана, патриарха Константинопольского.

19.02 — святых апостолов Архиппа и Филимона, а также жены Филимона — Апфии.

20.02 — благоверного князя Киевского Ярослава Мудрого, преподобного Агафона, чудотворца Киево-Печерского.

21.02 — святого преподобного Тимофея; святого Евстафия, архиепископа Антиохийского.

22.02 — обретение мощей святых мучеников, находившихся в Евгении; святого мученика Маврикия и его 70 воинов.

23.02 — начало Великого поста; святого священномученика Поликарпа.

24.02 — первое и второе обретение главы святого Иоанна Крестителя.

25.02 — святого Тарасия, архиепископа Константинопольского.

26.02 — святого Порфирия, епископа Газского.

27.02 — святого преподобного исповедника Прокопия Декаполита.

28.02 — святого преподобного исповедника Василия.

