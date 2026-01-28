Коли Трьох Святих 2026: усе про історію свята та головні заборони

Щороку наприкінці січня християни вшановують одразу трьох великих учителів Церкви, які заклали основи богослов’я та духовного життя. Їхні імена золотими літерами вписані в історію віри, а настанови й досі допомагають знайти шлях до гармонії та праведності.

Свято Трьох Святих — день пам’яті Василія Великого, Григорія Богослова та Івана Золотоустого. У 2026 році цей день припадає на 30 січня за новоюліанським календарем. Про історію свята, його значення та головні заборони — у нашому матеріалі.

Що символізує свято

Свято Трьох Святих нагадує про необхідність єдності серед християн. Василій Великий відомий своєю турботою про бідних і заснуванням лікарень. Григорій Богослов прославився глибокими богословськими роздумами, а Іван Золотоустий — палкими проповідями, які надихають людей й сьогодні.

Тому цього дня віряни дякують за їхні настанови та звертаються з молитвами про мудрість і духовне зцілення.

Історія становлення свята

Свято бере свій початок у XI столітті, коли серед вірян точилися запеклі суперечки: хто з трьох учителів є найважливішим? Одні вважали найвеличнішим Василія Великого, інші — Григорія Богослова, а дехто — Івана Золотоустого.

Утім, відповідь зʼявилася неочікувано. Згідно з переказами, архієпископу Іоану Євхаїтському з’явилися всі троє святителів і сказали: “Ми рівні перед Богом і серед нас немає першого чи другого. Об’єднай нас у єдине свято“.

Так і з’явився цей день, що символізує єдність, примирення та важливість духовного вчення.

Що заборонено робити у цей день

30 січня забороняється робити декілька справ, бо можеш накликати біду на увесь 2025 рік.

По-перше, не слід виконувати важку фізичну працю — будувати, копати, прати чи прибирати. По-друге, заборонено шити, в’язати та вишивати, щоб не порушити мир і гармонію. По-третє, не можна сваритися, лихословити та бажати зла — цей день має проходити у спокої та доброзичливості. А також не рекомендується позичати гроші або віддавати борги, оскільки це може принести фінансові втрати.

