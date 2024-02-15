Со Сретением Господним 2024: самые искренние и светлые поздравления для семьи и близких

Сегодня, 2 февраля, верующие отмечают большой церковный праздник — Сретение Господне. Если тебе хочется поздравить с праздником родных и близких, мы собрали теплые и искренние поздравления в стихах, прозе и своими словами.
В день Сретения ГосподнегоЖелаю вам сегодня я:Духовного прозрения;Господнего прощения;Святого исцеления;С небес благоволения;Удачи, вдохновения;Желаний исполнения!
Со Сретением поздравляю,Мира вам, добра и веры,Пусть надежда в вашем сердцеОткрывает в счастье двери.Пусть Господь ведет за рукуПо тропе судьбы прекрасной,Небосвод над вами будетЧистым пусть всегда и ясным.
В день Сретения ГосподнегоЖелаю вам сегодня я:Духовного прозрения;Господнего прощения;Святого исцеления;С небес благоволения;Удачи, вдохновения;Желаний исполнения!
Со Сретением поздравляю,Мира вам, добра и веры,Пусть надежда в вашем сердцеОткрывает в счастье двери.Пусть Господь ведет за рукуПо тропе судьбы прекрасной,Небосвод над вами будетЧистым пусть всегда и ясным.
Ранее мы рассказывали, какие еще праздники приходятся на 2 февраля.
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