Сырники: рецепт пышного и вкусного завтрака на сковороде

Сырники — традиционное блюдо украинской и некоторых других славянских кухонь из домашнего сыра. У каждой хозяйки есть свой любимый рецепт. Правда, это блюдо довольно капризное и его удачное приготовление зависит от многих факторов. Как приготовить сырники на сковороде, чтобы они получились пышными и вкусными — читай в нашем материале.

Сырная история

Первый в мире сырник был приготовлен на Греческом остове Самос. Когда римляне завоевали Грецию, рецепт сырника стал одним из завоеваний.

С расширением Римской Империи произошло и распространение сырника на территории Северной и Восточной Европы. Каждая европейская страна имеет свою версию сырника, в которой используются продукты, присущие для определенного региона.

Сейчас также смотрят

Но только в 18 веке сырник приобрел такую ​​форму и привычный для нас вид.

На территории Украины наиболее известны небольшие сырные оладьи, поджаренные на сковороде, которые называют сырничками. Они могут быть как с изюмом, так и курагой и черносливом.

В украинской кухне сырники являются культовым блюдом, которое стоит почти рядом с борщом и варениками. По крайней мере, сырники как крестьянская еда фигурируют в описаниях быта украинцев и в самых ранних поварских книгах. Есть много рецептов сырников. По некоторым из них сырники не жарят на сковороде, а пекут в духовке. По другим, в состав сырников входит не мука, а манка или крахмал.

Сырники капризны в приготовлении. Не у всех хозяек они прибегают, пока они найдут свой идеальный рецепт. Этот наш материал — о традиционном украинском рецепте сырников на сковороде, которые всегда выходят.

Как приготовить сырники: ингредиенты

1 кг творога (5% жирности);

2 яйца;

1 пакетик ванильного сахара;

5 столовых ложек сахара;

4 столовые ложки муки;

масло для обжарки сырников.

Рецепт сырников: приготовление на сковороде.

Берем 1 кг сыра, добавляем в него 2 яйца, ванильный сахар и обычный сахар. Все вместе перемешиваем. После этого добавляем в сырную массу 4 столовые ложки муки, и снова хорошо все перемешиваем. Формируем сырники. Предварительно посыпаем поверхность стола мукой. Берем небольшое количество творожной массы, формируем из нее шарик, слегка прижимаем. Кладем на поверхность и с помощью стакана, или формы для вырезания пампухов формируем аккуратные сырники. Разогреваем сковороду с маслом и выкладываем на нее сырники. Обжариваем примерно по 2 минуты с каждой стороны на среднем огне. Украшаем сырники по своему вкусу. Это могут быть любые ягоды, сахарная пудра и сметана.

Приятного аппетита!

Сырники: рецепт классический в видео

Держи еще рецепт сырников в формате видео, чтобы точно проконтролировать приготовление этой вкусности и ничего не пропустить. У тебя все обязательно получится!

Важным фактором в приготовлении сырников жирность и влажность сыра. Очень часто рецепт не получается только потому, что сыр редкий и имеет большую влажность. Тогда сырники при обжаривании могут не держать форму. А если сыр слишком сухой и крупинки жесткие, то сырники могут получиться забитыми и жесткими. Здесь большую роль играет опыт хозяйки и практика приготовления.

Что ж, теперь у тебя есть рецепт и ты знаешь, как готовить традиционные сырники. Теперь можешь наслаждаться их вкусом хоть каждое утро. А если тебе захочется чего-нибудь большего, держи еще простые рецепты пудинга с минимальным количеством ингредиентов.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.