Сырники: рецепт пышного и вкусного завтрака на сковороде

Сырники — традиционное блюдо украинской и некоторых других славянских кухонь из домашнего сыра. У каждой хозяйки есть свой любимый рецепт. Правда, это блюдо довольно капризное и его удачное приготовление зависит от многих факторов. Как приготовить сырники на сковороде, чтобы они получились пышными и вкусными — читай в нашем материале.
Первый в мире сырник был приготовлен на Греческом остове Самос. Когда римляне завоевали Грецию, рецепт сырника стал одним из завоеваний.
С расширением Римской Империи произошло и распространение сырника на территории Северной и Восточной Европы. Каждая европейская страна имеет свою версию сырника, в которой используются продукты, присущие для определенного региона.
Но только в 18 веке сырник приобрел такую форму и привычный для нас вид.
На территории Украины наиболее известны небольшие сырные оладьи, поджаренные на сковороде, которые называют сырничками. Они могут быть как с изюмом, так и курагой и черносливом.
Pixabay
В украинской кухне сырники являются культовым блюдом, которое стоит почти рядом с борщом и варениками. По крайней мере, сырники как крестьянская еда фигурируют в описаниях быта украинцев и в самых ранних поварских книгах. Есть много рецептов сырников. По некоторым из них сырники не жарят на сковороде, а пекут в духовке. По другим, в состав сырников входит не мука, а манка или крахмал.
Сырники капризны в приготовлении. Не у всех хозяек они прибегают, пока они найдут свой идеальный рецепт. Этот наш материал — о традиционном украинском рецепте сырников на сковороде, которые всегда выходят.
Приятного аппетита!
Держи еще рецепт сырников в формате видео, чтобы точно проконтролировать приготовление этой вкусности и ничего не пропустить. У тебя все обязательно получится!
Важным фактором в приготовлении сырников жирность и влажность сыра. Очень часто рецепт не получается только потому, что сыр редкий и имеет большую влажность. Тогда сырники при обжаривании могут не держать форму. А если сыр слишком сухой и крупинки жесткие, то сырники могут получиться забитыми и жесткими. Здесь большую роль играет опыт хозяйки и практика приготовления.
Важным фактором в приготовлении сырников жирность и влажность сыра. Очень часто рецепт не получается только потому, что сыр редкий и имеет большую влажность. Тогда сырники при обжаривании могут не держать форму. А если сыр слишком сухой и крупинки жесткие, то сырники могут получиться забитыми и жесткими. Здесь большую роль играет опыт хозяйки и практика приготовления.
Что ж, теперь у тебя есть рецепт и ты знаешь, как готовить традиционные сырники. Теперь можешь наслаждаться их вкусом хоть каждое утро. А если тебе захочется чего-нибудь большего, держи еще простые рецепты пудинга с минимальным количеством ингредиентов.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.