Как безопасно перенести информацию с Android на iPhone

Переход на новое устройство с незнакомой операционной системой 一 это серьезное решение, которое часто сопровождается множеством волнений: как не потерять важные файлы, контакты фото и сообщения.

Apple предусмотрели простой и удобный способ перенести информацию, сделать это можно быстро и безопасно.

Мы расскажем, как скопировать свои данные с Android на iPhone, какие средства использовать, дадим несколько советов для сохранения важных файлов.

Твой главный инструмент: Move to iOS

Apple разработала специальное приложение, которое упрощает перемещение важной информации на новый Айфон. Это официальный и самый удобный способ для новых юзеров iOS.

Чтобы начать процесс, необходимо:

Android-смартфон с версией ОС 5.0 и новее;

iPhone с iOS 9 и новее;

стабильный доступ к wi-fi на обоих устройствах;

уровень заряда батареи менее 80%;

достаточный объем памяти на Айфон.

Пошаговая инструкция

Шаг 1: подготовь новый гаджет

При первом включении устройства выбери язык, страну и подключись к wi-fi. На этапе приложений и данных нажми “Перенести данные с Android”.

Шаг 2: загрузка Move to iOS

Для этого зайди в Google play, найди и установи программу. Далее необходимо открыть ее, согласиться с условиями, нажать Продолжить и дать доступ к файлам.

Шаг 3: соединение устройств

На iPhone появится код из шести или десяти цифр. Необходимо ввести этот код на сопряженном устройстве. Далее оба гаджета соединяются через wi-fi.

Шаг 4: выбор данных для перенесения

Программа предлагает выбрать файлы, которые необходимо передать:

контакты;

сообщение;

фото и видео с камеры;

закладки браузера;

учётные записи google;

календарь.

Важно отметить, что приложения не переносятся автоматически, но система предложит загрузить их аналоги из AppStore.

Шаг 5: завершение процесса

Время переноса может колебаться от 5 до 30 минут, в зависимости от занимаемой переносимой информацией памяти. После завершения необходимо нажать готово на Android, а на новом гаджете продолжить персонализацию.

Что перенести невозможно?

Несмотря на то, что официальная программа удобная и безопасная, однако некоторую информацию переносить автоматически невозможно:

приложение, которое не имеют аналогов для iOS;

данные программ (игровые прогрессы, настройки);

музыка, которая не сохранена в облаке.

Альтернативные способы

Кроме основного и официального способа можно воспользоваться двумя другими.

Для сохранения фото, контактов и документов можно использовать Google Drive или Google фото. Перед переходом необходимо создать резервную копию, а далее на новом гаджете подгрузить соответствующие приложения.

Также копировать фото, видео и музыку можно на ПК, подключив телефон с помощью кабеля. А далее загрузить их через iTunes или Finder. Однако последний доступен только на mac OS.

Важные советы и распространенные ошибки

Есть несколько важных моментов, которые необходимо учитывать:

во время переноса категорически нельзя отключать wi-fi;

на обоих телефонах стоит выключить режим энергосбережения;

В целях безопасности на Андроид устройстве перед началом необходимо сделать резервную копию скопированных данных.

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