Як безпечно перенести інформацію з Android на iPhone

Перехід на новий пристрій із незнайомою операційною системою 一 це серйозне рішення, що часто супроводжується безліччю хвилювань: як не загубити важливі файли, контакти, фото та повідомлення.

Apple передбачили простий і зручний спосіб перенести інформацію, зробити це можна швидко та безпечно.

Ми розповімо, як скопіювати свої дані з Android на iPhone, які засоби використовувати, дамо кілька порад для збереження важливих файлів.

Твій головний інструмент: Move to iOS

Apple розробила спеціальний додаток, який спрощує переміщення важливої інформації на новий Айфон. Це офіційний і найзручніший спосіб для нових користувачів iOS.

Щоб почати процес, необхідно:

Android-смартфон з версією ОС 5.0 і новіше;

iPhone з iOS 9 і новіше;

стабільний доступ до wi-fi на обох пристроях;

рівень заряду батареї менше 80%;

достатній обсяг пам’яті на Айфон.

Покрокова інструкція

Крок 1: підготуй новий гаджет

Під час першого ввімкнення пристрою обери мову, країну і під’єднайся до wi-fi. На етапі додатків і даних натисни “Перенести дані з Android”.

Крок 2: завантаження Move to iOS

Для цього зайди у Google play, відшукай та встанови програму. Далі необхідно відкрити її, погодитися з умовами, натиснути Продовжити й дати доступ до файлів.

Крок 3: з’єднання пристроїв

На iPhone з’явиться код із шести або десяти цифр. Необхідно ввести цей код на сполученому пристрої. Далі обидва гаджети з’єднуються через wi-fi.

Крок 4: вибір даних для перенесення

Програма пропонує вибрати файли, які необхідно передати:

контакти;

повідомлення;

фото та відео з камери;

закладки браузера;

облікові записи google;

календар.

Важливо зазначити, що додатки не переносяться автоматично, але система запропонує завантажити їхні аналоги з AppStore.

Крок 5: завершення процесу

Час перенесення може коливатися від 5 до 30 хвилин, залежно від пам’яті, яку займає інформація, що переноситься. Після завершення необхідно натиснути готово на Android, а на новому гаджеті продовжити персоналізацію.

Що перенести неможливо?

Попри те, що офіційна програма зручна та безпечна, проте деяку інформацію переносити автоматично неможливо:

застосунки, які не мають аналогів для iOS;

дані програм (ігровий прогрес, налаштування);

музика, яка не збережена в хмарі.

Альтернативні способи

Крім основного та офіційного способу, можна скористатися двома іншими.

Для збереження фото, контактів і документів можна використовувати Google Drive або Google фото. Перед переходом необхідно створити резервну копію, а далі на новому гаджеті довантажити відповідні додатки.

Також копіювати фото, відео та музику можна на ПК, під’єднавши телефон за допомогою кабелю. А далі завантажити їх через iTunes або Finder. Однак останній доступний лише на mac OS.

Важливі поради та поширені помилки

Є кілька важливих моментів, які необхідно враховувати:

під час перенесення категорично не можна відключати wi-fi;

на обох телефонах варто вимкнути режим енергозбереження;

З метою безпеки на Андроїд-пристрої перед початком необхідно зробити резервну копію скопійованих даних.

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