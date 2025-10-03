Как узнать пароль от iCloud: простые способы восстановления

Ситуации, когда забывается пароль от iCloud достаточно критичны, ведь его восстановить бывает непросто. Читай в материале о способах, что делать если забыл(-а) пароль от iCloud.

Забыл пароль iCloud: 3 способа восстановления

iCloud связан с твоим Apple ID, поэтому восстановление пароля Apple ID вернет доступ ко всем сервисам Apple, включая iCloud.

Ниже рассмотрим официальные способы восстановления: процесс безопасен и не требует специальных навыков, но требует доступа к email, телефону или устройству.

Сброс пароля на доверенное устройство

Если ты уже вошел на iPhone, iPad или Mac, это самый простой способ.

На iPhone или iPad: Открой Параметры, коснись своего имени, выбери Вход и безопасность (или Пароль и безопасность), затем Изменить пароль. Введи код допуска устройства и создай новый.

Этот метод работает только на доверенных устройствах с активным входом.

На Mac: Выбери меню Apple, перейди в Системные параметры, щелкни свое имя, затем Вход и безопасность — Изменить пароль, и следуй дальнейшим инструкциям.

Если твоего устройства по той или иной причине нет, воспользуйся чужим: загрузи приложение Apple Support, выбери Сбросить пароль — Помочь кому-то другому, введи свой email или телефон, и следуй указаниям.

Восстановление через сайт

Если нет доступа к устройству, используй веб-браузер.

Перейди на сайт iforgot.apple.com. Введи Apple ID (email или телефон), подтверди код изображения. Система отправит инструкции на привязанный номер или email. Если включена двухфакторная аутентификация, получи код на доверенное устройство.

Альтернатива: на appleid.apple.com нажми Забыли Apple ID?, введи данные и сбрось его.

Использование доверенных контактов или ключ восстановления

Установи заранее Доверенные контакты: в Настройках — Имя — Пароль и безопасность — Восстановление учетной записи. Добавь до 5 контактов, которым ты доверяешь. Если забудешь его, обратись к ним за кодом разблокировки.

Также активируй ключ восстановления (28-значный код) для экстренного доступа.

Если ничего не помогает, обратись к поддержке разработчика. Восстановление возможно, но не пытайся взламывать собственный аккаунт — это нарушает правила.

