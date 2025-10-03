Як дізнатися пароль від iCloud: прості способи відновлення

Ситуації, коли забувається пароль від iCloud є доволі критичними, адже його відновити буває непросто. Читай у матеріалі про способи, що робити якщо забув(-ла) пароль від iCloud.

Забув пароль iCloud: 3 способи відновлення

iCloud пов’язаний з твоїм Apple ID, тому відновлення пароля Apple ID поверне доступ до всіх сервісів Apple, включаючи iCloud.

Нижче розглянемо офіційні способи відновлення: процес безпечний і не вимагає спеціальних навичок, але потребує доступу до email, телефону чи пристрою.

Скидання пароля на довіреному пристрої

Якщо ти уже увійшов(-ла) обліковий запис на iPhone, iPad чи Mac, це найпростіший спосіб.

На iPhone або iPad: Відкрий Параметри, торкнись свого імені, обери Вхід і безпека, потім Змінити пароль. Введи код допуску пристрою та створи новий.

Цей метод працює лише на довірених пристроях з активним входом.

На Mac: Обери меню Apple, перейди у Системні параметри, клацни своє ім’я, потім Вхід і безпека — Змінити пароль, та виконай подальші інструкції.

Якщо твого пристрою з тої чи іншої причини немає, скористайся чужим: завантаж додаток Apple Support, обери Скинути пароль — Допомогти комусь іншому, введи свій email або телефон, і слідуй вказівкам.

Відновлення через сайт

Якщо немає доступу до пристрою, використовуй веб-браузер.

Перейди на сайт iforgot.apple.com. Введи Apple ID (email або телефон), підтверди код зображення. Система надішле інструкції на прив’язаний номер або email. Якщо увімкнена двофакторна автентифікація, отримай код на довірений пристрій.

Альтернатива: на appleid.apple.com натисни Забули Apple ID?, введи дані та скинь його.

Використання довірених контактів або ключа відновлення

Налаштуй заздалегідь Довірені контакти: в Параметрах — Ім’я — Пароль і безпека — Відновлення облікового запису. Додай до 5 контактів, яким ти довіряєш. Якщо забудеш його, звернися до них за кодом розблокування.

Також активуй ключ відновлення (28-значний код) для екстреного доступу.

Якщо нічого не допомагає, звернись до підтримки розробника. Відновлення можливе, але не намагайся зламувати власний акаунт — це порушує правила.

