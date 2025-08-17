Ел отраву по совету ИИ: как мужчина из США оказался в психбольнице

Фото Pexels В США 60-летний мужчина, желая снизить потребление соли без потери необходимых минералов, обратился за советом к ChatGPT.Впоследствии искусственный интеллект дал ему опасную рекомендацию: заменить обычную кухонную соль (хлорид натрия) на бромид натрия. Это соединение, хотя и имеет похожее название, совершенно не предназначено для употребления в пищу. Об этом пишет Live Science.Мужчина из США отравился из-за советов ИИ Американец, следуя совету, приобрел бромид натрия в интернете и употреблял его в течение трех месяцев. Вскоре пациент начал испытывать серьезные проблемы со здоровьем и обратился в больницу. У него наблюдались: сильная жажда, бессонница и усталость, нарушение координации движений. Позже к физическим симптомам добавились и психические — паранойя и галлюцинации. Врачи диагностировали у мужчины бромизм — редкое состояние, вызванное накоплением бромида в организме. Это вещество известно своей токсичностью и способностью вызывать психозы, проблемы с памятью и кожные высыпания. Исторически бромид натрия использовали в лекарствах в XIX—XX веках, но затем отказались из-за его опасности. Сначала мужчину госпитализировали, но из-за ухудшения психического состояния и попытки побега его перевели в психиатрическую больницу. После нескольких недель интенсивного лечения, включавшего введение жидкостей, электролитов и антипсихотических препаратов, его состояние стабилизировалось, мужчину выписали. Реакция OpenAI на инцидент В компании OpenAI, разработчице ChatGPT, отреагировали на инцидент. Там еще раз подчеркнули, что искусственный интеллект — не замена квалифицированному медицинскому специалисту. Он не может ставить диагнозы или назначать лечение. По любым вопросам, касающимся здоровья, необходимо обращаться к врачу. Ранее мы писали, что согласно исследованию Common Sense Media, более 70% подростков уже пользуются искусственным интеллектом, а 33% обсуждают с ним важные вопросы вместо общения с людьми. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Еда, США, Искусственный интеллект Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter