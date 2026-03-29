Настоящий бум среди 30-летних: использование ИИ в Украине вдвое ускорилось

Украинцы стремительно осваивают технологии будущего. Если еще год назад искусственный интеллект казался многим чем-то футуристическим, то сегодня он становится привычным инструментом для работы и быта. Об этом свидетельствуют результаты свежего исследования Киевского международного института социологии, проведенного в январе 2026 года.

Большая часть украинцев пользуется ИИ

По данным социологов, уровень осведомленности об ИИ в Украине достиг рекордных 90%, однако реальное внедрение технологии в жизнь происходит постепенно. На данный момент 37% граждан имеют опыт взаимодействия с нейросетями, а ядро активных пользователей — тех, кто обращается к ИИ как минимум раз в неделю — выросло до 27%.

Примечательно, что за последний год произошел значительный качественный скачок:

Доля тех, кто использует ИИ ежедневно, выросла с 12% до 17% ;

Количество регулярных пользователей (еженедельно) увеличилось сразу на 10 процентных пунктов.

В то же время 63% населения все еще остаются вне рамок активного использования технологии. Из них большинство знают о существовании ИИ, но не видят необходимости или не имеют навыков для работы с ним.

Портрет пользователя: молодежь, мегаполисы и образование

Исследование четко очерчивает цифровой разрыв по возрасту и географии. Ожидаемо, лидерами является молодежь (18–29 лет), где 58% пользуются ИИ регулярно. Однако настоящий бум зафиксирован среди среднего поколения: в категории 30–44 года уровень использования подскочил с 21% до 36%.

Интересно, что в крупных городах (500 тыс.+) ИИ использует 37% жителей, тогда как в селах этот показатель вдвое ниже — 18%. Среди людей с высшим образованием каждый второй (42%) является регулярным пользователем. Несмотря на общий рост, старшее поколение (60+) пока медленнее всего осваивает инновации — всего 9% активных пользователей.

Президент КМИС Владимир Паниотто отмечает, что Украина движется в фарватере западных трендов:

Регулярными пользователями ИИ являются 27% украинцев, что свидетельствует о формировании ядра активных пользователей, но еще не о массовом распространении технологии. В международном контексте этот показатель вполне сопоставим с уровнем использования ИИ во многих странах Запада, где доля обычно находится в пределах 20-30%, — подчеркнул Паниотто.

Социологи прогнозируют, что 2026 год станет периодом дальнейшей демократизации искусственного интеллекта в Украине, когда технология начнет массово проникать в сферы с более низким уровнем начальной цифровизации.

Цифры 2026 года показывают, что ИИ уже не вытеснить из жизни молодежи. Любопытно, что уже более 70% подростков дружит с искусственным интеллектом.

