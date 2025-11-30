Больше не фантастика: как искусственный интеллект предполагает болезни любимцев

Пока мир спорит об этичности нейросети, ветеринарная медицина уже перешла от теории к активной практике, и темпы этой интеграции действительно впечатляют. Согласно последним исследованиям, ветеринары больше не рассматривают технологии как нечто далекое или угрожающее.

Почти восемьдесят четыре процента специалистов уже знакомы с возможностями искусственного интеллекта, а каждый третий активно применяет его в работе.

Показательно, что те врачи, которые решились попробовать новые инструменты, уже не представляют без них своей рутины: подавляющее большинство из них обращается к помощи алгоритмов ежедневно или еженедельно. Об этом пишет WOMO.

Как технологии совершают революцию в ветеринарии

Эксперты из Mars Petcare Science & Diagnostics проанализировали этот сдвиг и обнаружили, что цифровой разум кардинально меняет подход к лечению сразу в нескольких плоскостях.

Самые заметные изменения происходят в диагностике. Благодаря радиомике — углубленному анализу медицинских изображений — искусственный интеллект действует как чрезвычайно внимательный ассистент.

Что именно делает ИИ в ветеринарии

Он помогает врачу замечать на рентгеновских снимках или результатах МРТ мельчайшие детали, которые человеческий глаз мог бы пропустить из-за усталости или сложности случая. Это не заменяет опытного радиолога, но дает ему суперсилу видеть больше и действовать точнее.

Еще более фантастической выглядит способность технологий работать на опережение. Если раньше ветеринарам приходилось реагировать на уже появившиеся симптомы, то теперь прогнозные модели позволяют заглянуть в будущее.

Анализируя породу, генетику, возраст и историю анализов, программа может предупредить о риске развития хронической болезни почек или сердечной недостаточности еще до того, как животному станет плохо. Это дает шанс начать профилактику вовремя, а не тогда, когда болезнь уже трудно остановить.

Помимо работы с конкретными пациентами, искусственный интеллект взял на себя роль глобального наблюдателя. Алгоритмы способны в реальном времени мониторить ситуацию в целых регионах.

Ярким примером стала ситуация, когда система обнаружила аномальную вспышку случаев острой рвоты у собак. Программа идентифицировала проблему на ранней стадии, просто проанализировав массивы данных, что позволило бы врачам быстро отреагировать на потенциальную эпидемию.

Конечно, не обошлось и без прозаической, но важной помощи в административных делах. Автоматизация бумажной работы, заполнение карт и планирование графиков снимает с врачей огромное бремя бюрократии, освобождая время для живого общения с владельцами и ухода за животными.

Впрочем, специалисты подчеркивают: о полной автоматизации или замене врачей роботами речь не идет.

Как метко заметил доктор Джеймс Барр из Mars Science and Diagnostics, цель инноваций — не устранить человека, а сделать его работу снайперски точной, чтобы помочь как можно большему количеству пациентов.

Технологии — это мощный инструмент, но, по словам доктора Герта Де Мейера, именно человек должен решать, куда направить этот потенциал. Так что будущее ветеринарии выглядит как надежный тандем опыта врача и скорости компьютера.

Напомним, ранее Минцифры сообщали о разработке собственной ИИ-модели. Она будет доступна для госучреждений, университетов, ученых, общественных организаций и бизнеса. Читай, когда именно планируют представить первую версию.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!