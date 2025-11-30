Стиль життя Техно

Більше не фантастика: як штучний інтелект передбачає хвороби улюбленців

Юлія Хоменко, редакторка сайту 30 Листопада 2025, 12:00 3 хв.
Фото Pexels

