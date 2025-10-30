Кухня, ванна и воздух в квартире: где скрывается больше всего токсичных веществ

Ежедневно мы контактируем с десятками веществ, которые могут влиять на здоровье. Они есть в воде, воздухе, упаковке продуктов, даже в кухонной утвари. И часто люди не знают, как этому противодействовать.

Журналисты The Post спросили специалистов по общественному здоровью, что они делают в собственной жизни, чтобы уменьшить воздействие токсичных химических веществ, — и получили ряд простых советов.

Старший научный аналитик Национальной ассоциации охраны здоровья окружающей среды Крис Уокер подчеркнул, что важно не паниковать, а понимать риски.

Экологическое здоровье — это не про страх, а про информированность, — сказал он.

Одной из главных проблем он называет качество воды. Загрязнение труб, промышленные выбросы, химикаты — все это может оказаться в нашем стакане. Поэтому специалист советует установить фильтр, ведь даже самые доступные модели способны уменьшить количество токсичных примесей в воде.

По его словам, фильтрованная вода часто является лучшим выбором, чем бутилированная, в которой нередко находят микропластик.

Стеклянные контейнеры вместо пластиковых: маленькое изменение — большая разница

Проблема микропластика касается не только бутылок. Пластиковые контейнеры, особенно нагретые, также могут выделять микроскопические частицы в пищу.

Профессор Университета Британской Колумбии Карен Бартлетт советует хотя бы для горячих блюд использовать стеклянную посуду.

Это занимает всего минуту, но уменьшает воздействие пластика на организм, — объясняет она.

Также эксперт призывает сократить использование одноразовых пакетов и чаще брать многоразовые сумки в магазин.

Какие морепродукты могут быть опасными и почему

Еще один источник химического загрязнения — морепродукты. В крупных хищных рыбах, таких как тунец или рыба-меч, с годами накапливаются тяжелые металлы. Поэтому врачи советуют разнообразить рацион и не злоупотреблять такими продуктами.

Не менее важно и качество воздуха, которым мы дышим. Исследователь Иллинойского университета Сьюзен Каплан ежедневно проверяет уровень загрязнения в приложениях.

Если воздух плохой, стоит закрыть окна и включить очиститель. Она также уточняет: только респираторы уровня N95 могут задерживать мелкодисперсную пыль и сажу — обычные тканевые маски не обеспечивают такой защиты.

Антипригарные сковородки и химикаты: что нужно знать перед готовкой

Отдельно специалисты обращают внимание на кухонную утварь. В покрытии старых антипригарных сковородок часто содержатся токсичные вещества, которые не разлагаются в природе.

Если поверхность поцарапана, химикаты могут попадать в пищу.

Каплан советует постепенно заменять такую посуду на чугунную или из нержавеющей стали — без паники и лишних затрат.

Токсины вокруг нас: как защитить себя без паники и лишних расходов

Однако даже лучшие советы не могут гарантировать полного защиты. Профессор медицины Университета Британской Колумбии Кристофер Карлстен признаёт:

Идеального избегания токсинов не существует. В реальной жизни бывает сложно соблюдать все правила, и это дорого.

По его словам, важно делать хотя бы те шаги, которые доступны сегодня.

Эксперты согласны в одном: ответственность не должна лежать только на обычных людях.

Именно государственная политика должна регулировать безопасность продуктов и материалов, — подчеркивает Карлстен.

А информированный потребитель — это тот, кто способен требовать перемен.

Но проблемы со здоровьем скрываются не только в химии вокруг нас. Мы можем вредить себе даже тем, что выбираем на тарелке. Ученые все чаще говорят о так называемом гедонистическом питании — когда мы едим не потому, что голодны, а чтобы получить удовольствие.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!