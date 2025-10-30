Кухня, ванна й повітря у квартирі: де ховається найбільше токсичних речовин

Щодня ми контактуємо з десятками речовин, які можуть впливати на здоров’я. Вони у воді, повітрі, упаковці продуктів, навіть у кухонному гарнітурі. І часто люди не знають, як цьому протидіяти.

Журналісти The Post запитали фахівців з громадського здоров’я, що вони роблять у власному житті, аби зменшити вплив токсичних хімікатів — і отримали низку простих порад.

Старший науковий аналітик Національної асоціації охорони здоров’я довкілля Кріс Вокер наголосив, що важливо не панікувати, а розуміти ризики.

Екологічне здоров’я — це не про страх, а про поінформованість, — сказав він.

Однією з головних проблем він називає якість води. Забруднення труб, промислові викиди, хімікати — усе це може опинятися у нашій склянці. Тому фахівець радить встановити фільтр, адже навіть найдоступніші моделі здатні зменшити кількість токсичних домішок у воді.

За його словами, фільтрована вода часто є кращим вибором, ніж бутильована, у якій нерідко знаходять мікропластик.

Скляні контейнери замість пластикових: маленька зміна — велика різниця

Проблема мікропластику стосується не лише пляшок. Пластикові контейнери, особливо нагріті, також можуть виділяти мікроскопічні частинки у їжу.

Професорка Університету Британської Колумбії Карен Бартлетт радить хоча б для гарячих страв користуватися скляним посудом.

Це займає всього хвилини, але зменшує вплив пластику на організм, — пояснює вона.

Також експертка закликає зменшити використання одноразових пакетів і частіше брати багаторазові сумки у магазин.

Які морепродукти можуть бути небезпечними та чому

Ще одне джерело хімічного забруднення — морепродукти. У великих хижих рибах, таких як тунець або риба-меч, з роками накопичуються важкі метали. Тому лікарі радять урізноманітнювати раціон і не зловживати такими продуктами.

Не менш важливе повітря, яким ми дихаємо. Дослідниця Іллінойського університету Сьюзен Каплан щодня перевіряє рівень забруднення в додатках.

Якщо повітря погане, варто зачинити вікна й увімкнути очищувач. Вона також уточнює: лише респіратори рівня N95 можуть вловлювати дрібнодисперсний пил і сажу — звичайні тканинні маски не здатні забезпечити такий захист.

Антипригарні сковорідки й хімікати: що потрібно знати перед готуванням

Окремо фахівці звертають увагу на кухонне начиння. У покритті старих антипригарних сковорідок часто містяться токсичні речовини, які не розкладаються у природі.

Якщо поверхня подряпана, хімікати можуть потрапляти в їжу.

Каплан радить поступово замінювати таке приладдя на чавун чи нержавійку — без паніки й необов’язкових витрат.

Токсини навколо нас: як захистити себе без паніки і зайвих витрат

Втім, навіть найкращі поради не можуть гарантувати повного захисту. Професор медицини університету британської Колумбії Крістофер Карлстен визнає:

Ідеального уникнення токсинів не існує. У реальному житті буває складно дотримуватися всіх правил, і це дорого.

Тож, за його словами, важливо робити хоча б ті кроки, які доступні сьогодні.

Експерти погоджуються в одному, що відповідальність не має лежати лише на звичайних людях.

Саме державна політика повинна регулювати безпеку продуктів і матеріалів, — наголошує Карлстен.

А поінформований споживач — це той, хто здатен вимагати змін.

Та проблеми з здоров’ям ховаються не лише у хімії навколо нас. Ми можемо шкодити собі навіть тим, що обираємо на тарілці. Вчені все частіше говорять про так зване гедоністичне харчування — коли ми їмо не тому, що голодні, а щоб отримати задоволення.

