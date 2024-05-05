Твои колени будут благодарны! Как предотвратить самые распространенные травмы коленных суставов

Недавние исследования Британского медицинского журнала доказали, что 41% спортивных травм связаны с коленями. Эти маленькие суставы несут большую нагрузку и могут травмироваться от любой, даже умеренной физической активности.

Структура колена очень сложна. Это не только две основные кости — бедренная и берцовая, но и коленные чашечки, хрящи, сухожилия и связки. Заболевание любого из этих органов может спровоцировать тяжелые последствия.

Поэтому The Guardian пообщались с врачами, чтобы подробнее узнать о самых распространенных болезнях колена и как их предотвратить.

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Какие бывают травмы колена и что с ними делать

Проблемы с сухожилиями — это растяжение сухожилия, соединяющее берцовую кость с коленной чашечкой вместе с четырехугольными мышцами на передней части бедер.

Любой интенсивный вид спорта, где прыжки и приземления на твердую поверхность, делает коленную чашечку чувствительной и может привести к боли. Она работает с четырехугольными мышцами во время вытягивания ноги для прыжка или удара. Эта травма чаще всего поражает футболистов и баскетболистов.

А еще существует так называемый синдром колена бегуна. Это синдром трения подвздошно-берцовой пряди, влияющий на сухожилие наружной стороны колена и приводит к резкой боли в коленной чашечке.

Симптомы обычно появляются после бега или пешеходного спуска, или во время длительных пробежек. Часто считают, что бег изнашивает колени и повышает риск артрита, но физиотерапевт Патриция Коллинз говорит, что нет никаких доказательств, подтверждающих это.

Но чтобы минимизировать травмы во время бега следует правильно разогреваться перед физической активностью. Если колено болит слишком сильно, ни в коем случае не следует и дальше продолжать бегать.

— В конце концов, эта боль исчезает, но она может быть ужасной и лишить людей возможности заниматься бегом на долгие месяцы, — говорит Коллинз.

Еще одна распространенная проблема — порванные связки. Они прикрепляют кость к кости, а в коленном суставе их аж четыре: две крестообразные и две, которые соединяют бедренную кость с берцовой костью.

Некоторые из них, если они разрываются, нуждаются в хирургическом вмешательстве, но некоторые заживают сами по себе. Другие нуждаются в фиксации и медицинском лечении.

Чтобы определить разрыв связок, нужно обратить внимание, был ли отек в месте травмы. Это может свидетельствовать о большой травме, кровотечении в сустав, так называемом гемартрозе и т.д.

Другие распространенные травмы колен

Симптомами травмы хряща могут быть боли от интенсивного вовлечения колена, например, во время приседания или становления на колени.

— Хрящ — гладкая соединительная ткань, защищающая суставы. Есть хрящ, покрывающий кости, но затем идет фиброзный хрящ полулунной формы, который называется мениском, расположенный между костями бедра и голени для амортизации, — объясняет Коллинз.

Разрыв мениска обычно поражает людей, занимающихся мотокроссом, играющих в регби или катающихся на лыжах. Как и при большинстве проблем с коленями, реабилитация предполагает постепенное возвращение к активности и укреплению суставов.

Работа с плиометрикой эффективно лечит повреждение хряща. Эта методика предполагает прыжки для стимулирования мышц с помощью активного усилия. Но в любом случае быстрый возврат к спортивным занятиям может навредить хрящам.

Прислушивайтесь к симптомам, отвечайте на них, не обостряйте их больше, чем нужно, но восстановите свои силы. Это может занять месяцы, — советует Патриция Коллинз.

Раздражение жировой подушечки — типичная причина боли в передней или передней части колена, которая поражает мягкие ткани под коленной чашечкой.

Характеризуется отеком под коленной чашечкой и вызван нагрузкой на сустав больше, чем он может выдержать. Зачастую прямой удар по колено тоже становится причиной травмы.

Как снизить риск и восстановиться после травмы колена

Травмы колена — распространенная проблема для тех, кто активно занимается спортом. Но снизить риск их появления вполне возможно. Патриция Коллинз привела несколько основных советов.

Физическая активность. Различные приседания, выпады и тяга укрепляют колени и уменьшают риск получения травмы. Эти упражнения прорабатывают ягодичные мышцы, подколенные сухожилия, квадрицепсы, сгибатели бедер и брюшной пресс для повышения стабильности, силы и выносливости.

По словам врача, женщины чаще испытывают боль в передней части колена и в восемь раз чаще разрывают крестообразную связку:

— Женские колени плохо выдерживают ушибы, поэтому, когда женщины прыгают и бегают, имеют более высокие риски получить травму или испытывать боль в коленях, чем мужчины.

Поэтому постепенное укрепление колен упражнениями может поспособствовать их здоровью.

Отдых. Во время занятий спортом важно не переусердствовать с активностью. Если этот день был насыщен упражнениями, то следующий лучше освободить от спорта или уменьшить нагрузку.

— Обратите внимание на усталость, насколько хорош был сон, уровень стресса, а также есть ли болевые ощущения. Все это может увеличить риск травмы или замедлить восстановление, — советует Патриция.

Никаких резких движений. Если колени уже болят, то бег или долгая ходьба может усугубить ситуацию.

Обратиться за профессиональной помощью. Если боль неуклонно усиливается с течением времени, это означает, что необходимо пройти обследование. Для этого не всегда нужен рентген, поскольку он не всегда показывает проблему, но нужен специалист по опорно-двигательному аппарату.

Растяжки. Если колени одеревенели и болят в конце дня, мягкое растяжение может помочь. Надо сесть, выпрямлять и сгибать ногу без весов. Это помогает синовиальной жидкости, которая смазывает и амортизирует сустав, работать через колено.

Защита коленных чашечек. Наколенники во время спорта — это необходимость, которая может спасти от травм.

Однако генетика также играет огромную роль в развитии болезней колена. И если заболевание уже постигло, то можно заменить интенсивный спорт пассивным, например, на езду на велосипеде и занятия в воде.

А что нужно есть, чтобы укрепить суставы колен рассказывала диетолог Светлана Фус.

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