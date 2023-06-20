Каждый шаг, будто пытка? Почему болят колени и что с этим делать

В детстве колени болели, потому что мы испытывали на себе силу тяжести: падали с велосипеда, деревьев или кровати. Тогда нас беспокоили маленькие ранки или царапины, которые заживали за несколько дней.
Во взрослом возрасте проблема никуда не делась. Боль в коленях все еще беспокоит многих, но ее причиной являются более серьезные факторы: травмы, лишний вес, артрит или другие болезни.
В Национальной службе здоровья Великобритании и клинике Mayo рассказали о самых распространенных причинах боли в коленях, как оказать себе помощь и в каких случаях не обойтись без помощи врача.
Причин боли в колене может быть очень много. Все зависит от твоего возраста, веса, хронических заболеваний и травм. Выделяют основные причины боли в коленных суставах.
Часто боли в коленях могут ощущаться после чрезмерной физической нагрузки или падений. Травма может повредить любые связки, сухожилия или бурсы, окружающие коленный сустав.
Также можно повредить кости, хрящи и связки, которые образуют сустав. Так, наиболее распространенными травмами являются:
Существует более 100 видов артрита, некоторые могут провоцировать боль в коленных суставах.
Часто боль может возникать из-за неправильной ходьбы или механических повреждений, таких как:
Часто люди выбирают народные методы лечения вместо визитов к квалифицированному специалисту. Но беда в том, что лист капусты не поможет при переломе коленного сустава или артрите.
Поэтому консультация врача обязательна для определения причины боли в коленях. В зависимости от этого, специалист может назначить лекарство, физиотерапию или направить в больницу для сканирования или специализированного лечения, например операции.
Немедленно обратиться к специалисту следует, если:
Если врачу сегодня никак не удастся попасть, есть способы, которые помогут уменьшить боль и отек.
Проще делать ежедневную профилактику, нежели потом тратить кучу сил, времени и средств, чтобы вылечить болезнь. Есть способы превенции боли в коленных суставах, которые рекомендуют врачи.
Если ты приходишь в зал и сразу берешься за физические нагрузки, то есть плохие новости: так увеличивается риск, что ты получишь травму или сорвешь спину. Читай, как подготовить спину, суставы и сердце к спортивным нагрузкам.
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