Каждый шаг, будто пытка? Почему болят колени и что с этим делать

В детстве колени болели, потому что мы испытывали на себе силу тяжести: падали с велосипеда, деревьев или кровати. Тогда нас беспокоили маленькие ранки или царапины, которые заживали за несколько дней.

Во взрослом возрасте проблема никуда не делась. Боль в коленях все еще беспокоит многих, но ее причиной являются более серьезные факторы: травмы, лишний вес, артрит или другие болезни.

В Национальной службе здоровья Великобритании и клинике Mayo рассказали о самых распространенных причинах боли в коленях, как оказать себе помощь и в каких случаях не обойтись без помощи врача.

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Почему болят колени: самые распространенные причины

Причин боли в колене может быть очень много. Все зависит от твоего возраста, веса, хронических заболеваний и травм. Выделяют основные причины боли в коленных суставах.

Травмы

Часто боли в коленях могут ощущаться после чрезмерной физической нагрузки или падений. Травма может повредить любые связки, сухожилия или бурсы, окружающие коленный сустав.

Также можно повредить кости, хрящи и связки, которые образуют сустав. Так, наиболее распространенными травмами являются:

повреждение передней крестообразной связки, которая помогает стабилизировать коленный сустав;

повреждение мениска — амортизатора между берцовой и бедренной костями;

бурсит коленного сустава — воспаление бурс, небольших мешочков с жидкостью, которые амортизируют внешнюю часть коленного сустава и смягчают трение между мышцами и костью;

тендинит вызывает раздражение и воспаление одного или нескольких сухожилий, прикрепляющих мышцы к костям. Болезнь является частой проблемой бегунов, лыжников, велосипедистов и тех, кто занимается прыжками;

переломы можно получить в результате сильного падения или аварии. Кроме того, люди с остеопорозом могут получить перелом, просто сделав неправильный шаг.

Артрит

Существует более 100 видов артрита, некоторые могут провоцировать боль в коленных суставах.

Остеоартрит — дегенеративный артрит. Самое распространенное заболевание суставов, возникающее из-за возраста и снашивания суставов.

Ревматоидный артрит — наиболее изнурительная форма артрита, которая является аутоиммунным заболеванием. Он может поразить практически любой сустав, в том числе и колени.

Подагра возникает, когда в суставе скапливаются кристаллы мочевой кислоты.

Псевдоподагра возникает из-за кальцийсодержащих кристаллов, которые образуются в суставной жидкости. Коленки являются наиболее распространенным суставом, пораженным псевдоподагрой.

Септический артрит — инфицирование сустава, которое приводит к отеку, боли и покраснению.

Механические повреждения

Часто боль может возникать из-за неправильной ходьбы или механических повреждений, таких как:

Избыточный вес. Кроме того, что он создает дополнительную нагрузку, он также может мешать движениям суставов. Если вдруг кусок кости или хряща отколется и будет плавать в суставной щели, отсутствие движения сустава может провоцировать боль.

Синдром подвздошно-берцовой полосы — когда подвздошно-берцовая полоса натирается наружной частью бедренной кости.

Вывих коленной чашечки.

Боль в бедрах или стопах может провоцировать изменение способа ходьбы, чтобы облегчить боль. Это может усилить нагрузку на колени.

Приложить лист капусты или сразу к врачу? Что делать, когда болят колени

Часто люди выбирают народные методы лечения вместо визитов к квалифицированному специалисту. Но беда в том, что лист капусты не поможет при переломе коленного сустава или артрите.

Поэтому консультация врача обязательна для определения причины боли в коленях. В зависимости от этого, специалист может назначить лекарство, физиотерапию или направить в больницу для сканирования или специализированного лечения, например операции.

Немедленно обратиться к специалисту следует, если:

состояние не улучшается в течение нескольких недель; ты не можешь двигать коленом или даже немного постоять; слышишь хруст в колене и тебе больно. Хруст без боли — нормальное явление.

Если врачу сегодня никак не удастся попасть, есть способы, которые помогут уменьшить боль и отек.

минимизируй нагрузку на колени, например, избегай физической активности и длительного вертикального положения тела;

используй холодные компрессы. В качестве альтернативы можно приложить пакет с замороженным горошком, завернутым в кухонное полотенце, и держать его на колене до 20 минут. Повторяй процедуру каждые два – три часа;

используй обезболивающие мази или таблетки. Однако заметь, что перед этим нужно проконсультироваться с врачом хотя бы в телефонном режиме.

Как предотвратить боль в коленных суставах: профилактика

Проще делать ежедневную профилактику, нежели потом тратить кучу сил, времени и средств, чтобы вылечить болезнь. Есть способы превенции боли в коленных суставах, которые рекомендуют врачи.

Поддерживай здоровый вес. Ведь лишние килограммы создают дополнительную нагрузку на суставы даже во время обычных действий: ходьба, подъем и спуск по лестнице. Впоследствии он может стать причиной остеоартрита. Тренируйся правильно. Перед тренировками следует обязательно уделять время разогреву мышц. Во время тренировки не забывай о правильной технике упражнений. После тренировки делай упражнения на гибкость, чтоб расслабить мускулы. Не игнорируй хронические болезни. Если у тебя есть сопутствующие заболевания, некоторые физические нагрузки могут усугубить ситуацию и спровоцировать сильную боль. Поэтому прежде чем начать заниматься спортом, посоветуйся с врачом.

Если ты приходишь в зал и сразу берешься за физические нагрузки, то есть плохие новости: так увеличивается риск, что ты получишь травму или сорвешь спину. Читай, как подготовить спину, суставы и сердце к спортивным нагрузкам.

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