Твої коліна будуть вдячні! Як запобігти найрозповсюдженішим травмам колінних суглобів

Здоров'я та краса

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Ірина Танасійчук, редакторка сайту 05 Травня 2024, 18:30
хвороби коліна
Фото: Pexels

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