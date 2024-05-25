Трезвость за считанные минуты. Ученые создали гель, быстро нейтрализующий алкоголь в организме

Ученые разработали гель, которые нейтрализует алкоголь в желудке, предупреждая алкогольную интоксикацию. Результаты исследования нового средства были изложены в журнале Nature. Рассказываем подробнее о разработке дальше.

Гель, который нейтрализует алкоголь — как он действует и насколько безопасен

Международная группа ученых из Швейцарии, Китая, Испании и Бельгии представила данные испытаний нового средства.

В результате ряда экспериментов исследователи убедились, что этот гидрогель способен нейтрализовать алкоголь и помогает избежать негативных последствий употребления спиртных напитков.

Производство геля осуществляется с использованием белка молочной сыворотки — бета-лактоглобулина. После долгого кипячения белок превращается в длинные тонкие волокна, к которым добавляют воду и соль в качестве растворителей.

Затем в полученную смесь добавляют несколько катализаторов, необходимых для расщепления алкоголя, в частности глюкозу, частицы железа и золота.

Гель запускает сложные ферментативные реакции при контакте со спиртным, которые превращают алкоголь в уксусную кислоту, менее токсичную, чем ацетальдегид. Это продукт частичного разложения этанола, образующегося при обычном метаболизме алкоголя в печени.

Повышенный уровень ацетальдегида разрушает печень и вызывает проблемы со здоровьем. Использование геля позволяет переместить расщепление алкоголя из печени в пищеварительную систему и избежать негативных последствий.

В эксперименте гель опробовали на грызунах, получавших алкоголь один раз или регулярно в течение 10 дней.

При однократном употреблении этанола использование геля позволило снизить его концентрацию в крови на 40% через 30 минут и на 56% через пять часов.

Кроме того, у принимавших гель отмечалось меньшее накопление ацетальдегида и ослабление стрессовых реакций в печени. Это отражалось в лучших показателях крови.

Эксперимент над мышами в течение 10 дней с ежедневным приемом геля показал снижение уровня этанола в крови, а также длительный терапевтический эффект.

Животные меньше теряли в весе, их печень и другие органы менее страдали. Это улучшило липидный обмен и показатели крови.

Исследователи предлагают разные способы применения геля для людей. Например, выпив его перед или во время употребления алкоголя, можно предотвратить повышение уровня этанола в крови и негативное влияние ацетальдегида.

В дальнейшем учёные проверят гель на наличие профилактических и терапевтических свойств.

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