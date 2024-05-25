Тверезість за лічені хвилини. Вчені створили гель, який швидко нейтралізує дію алкоголю в організмі

Вчені розробили гель, який нейтралізує алкоголь в шлунку, попереджаючи алкогольну інтоксикацію. Результати дослідження нового засобу виклали в журналі Nature. Розповідаємо детальніше про розробку далі.

Гель, який нейтралізує алкоголь — як він діє та наскільки безпечний

Міжнародна група вчених зі Швейцарії, Китаю, Іспанії та Бельгії представила дані випробувань нового засобу.

У результаті ряду експериментів дослідники переконалися, що цей гідрогель здатний нейтралізувати алкоголь та допомагає уникнути негативних наслідків вживання спиртних напоїв.

Виробництво гелю здійснюється з використанням білка молочної сироватки — бета-лактоглобуліну. Після довгого кип’ятіння білок перетворюється на довгі тонкі волокна, до яких додають воду і сіль як розчинники.

Згодом в отриману суміш додають кілька каталізаторів, необхідних для розщеплення алкоголю, зокрема глюкозу, частинки заліза і золота.

Гель запускає складні ферментативні реакції при контакті зі спиртним, які перетворюють алкоголь на оцтову кислоту, яка менш токсична, ніж ацетальдегід. Це продукт часткового розкладання етанолу, який утворюється при звичайному метаболізмі алкоголю в печінці.

Підвищений рівень ацетальдегіду руйнує печінку та викликає проблеми зі здоров’ям. Використання гелю дозволяє перемістити розщеплення алкоголю з печінки до травної системи та уникнути негативних наслідків.

У експерименті гель випробували на гризунах, які отримували алкоголь один раз або регулярно протягом 10 днів.

При одноразовому вживанні етанолу використання гелю дозволило знизити його концентрацію у крові на 40% через 30 хвилин та на 56% через п’ять годин.

Крім того, у тих, хто приймав гель відзначалося менше накопичення ацетальдегіду та ослаблення стресових реакцій у печінці. Це відображалися в кращих показниках крові.

Експеримент над мишами протягом 10 днів з щоденним прийманням гелю показав зниження рівня етанолу в крові, а також тривалий терапевтичний ефект.

Тварини менше втрачали у вазі, їхня печінка та інші органи менш страждали. Це покращило ліпідний обмін та показники крові.

Дослідники пропонують різні способи застосування гелю для людей. Наприклад, випивши його перед або під час вживання алкоголю, можна запобігти підвищенню рівня етанолу в крові та негативному впливу ацетальдегіду.

Надалі вчені перевірять гель на наявність профілактичних та терапевтичних властивостей.

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