Укус овода: что делать, если началась аллергическая реакция — отвечает врач

В жару хорошо отдыхать у воды или в лесу. Прохлада успокаивает и расслабляет. Однако часто в этом покое скрывается опасность. Ведь насекомые не дремлют и терпеливо ждут своих жертв.
Довольно большую опасность для человека несут именно укусы овода или слепня. Укус овода: что делать, если насекомое уже нанесло вред — читай в материале.
Овод — распространенное в Украине насекомое.
Оно имеет мохнатое туловище размером 13-17 мм и полупрозрачные, легкие крылья.
Оно имеет мохнатое туловище размером 13-17 мм и полупрозрачные, легкие крылья.
Кроме того, овод переливается цветами радуги и имеет огромные глаза. Благодаря внешнему виду, это насекомое легко распознать среди других.
Семейный врач Лилия Сарахман отмечает, что овод не является кровопивцем. Это насекомое живет благодаря питательным веществам, которые накопило в фазе личинки. Ротовой аппарат у них не развит, в течение жизни насекомые не питаются.
Обычно основными хозяевами для потомства этих насекомых служит крупный рогатый скот, лошади, олени. Паразитирование в человеческом теле встречается не так часто.
Обычно основными хозяевами для потомства этих насекомых служит крупный рогатый скот, лошади, олени. Паразитирование в человеческом теле встречается не так часто.
На человеке способен паразитировать кожный овод (лат. Dermatobia homilis), распространенный в странах Центральной Америки. Однако даже на территории нашей страны известны случаи заражения от оводов.
Укус овода имеет довольно интересную цель: самцам нужно отложить яйца под кожу жертвы. Чтобы это сделать, они и прокусывают кожу.
Эксперт выделяет следующие первые признаки после укуса:
Лилия Сарахман в таком случае советует использовать пошаговую инструкцию:
Читай, что делать, когда увидел змею, и как действовать при укусе. Береги себя!
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