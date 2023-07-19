Укус овода: что делать, если началась аллергическая реакция — отвечает врач

В жару хорошо отдыхать у воды или в лесу. Прохлада успокаивает и расслабляет. Однако часто в этом покое скрывается опасность. Ведь насекомые не дремлют и терпеливо ждут своих жертв.

Довольно большую опасность для человека несут именно укусы овода или слепня. Укус овода: что делать, если насекомое уже нанесло вред — читай в материале.

Как выглядит овод: общие характеристики

Овод — распространенное в Украине насекомое.

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Оно имеет мохнатое туловище размером 13-17 мм и полупрозрачные, легкие крылья.

Кроме того, овод переливается цветами радуги и имеет огромные глаза. Благодаря внешнему виду, это насекомое легко распознать среди других.

Что делать, если укусил овод: объясняет врач

Семейный врач Лилия Сарахман отмечает, что овод не является кровопивцем. Это насекомое живет благодаря питательным веществам, которые накопило в фазе личинки. Ротовой аппарат у них не развит, в течение жизни насекомые не питаются.

Обычно основными хозяевами для потомства этих насекомых служит крупный рогатый скот, лошади, олени. Паразитирование в человеческом теле встречается не так часто.

На человеке способен паразитировать кожный овод (лат. Dermatobia homilis), распространенный в странах Центральной Америки. Однако даже на территории нашей страны известны случаи заражения от оводов.

Укус овода имеет довольно интересную цель: самцам нужно отложить яйца под кожу жертвы. Чтобы это сделать, они и прокусывают кожу.

Как понять, что укусил именно овод

Эксперт выделяет следующие первые признаки после укуса:

резкая боль;

кожный зуд;

образование узелка;

покраснение;

отечность.

Укус овода: что делать — правила первой помощи

Лилия Сарахман в таком случае советует использовать пошаговую инструкцию:

Место укуса промойте прохладной водой с мылом. Обработайте антисептиком и наложите холодный компресс. Можно приложить лед — это снизит отек и боль. Не стоит расчесывать место укуса, ведь это приведет к вторичной инфекции. При сильном зуде можно использовать средства на основе каламина. В отдельных случаях — топические глюкокортикостероиды (по назначению врача) и антигистаминные в таблетках.

Читай, что делать, когда увидел змею, и как действовать при укусе. Береги себя!

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