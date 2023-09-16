Думай не только о стенах и полах: как утеплить крышу и какими материалами

Чтобы зимой в доме было тепло, нужно не только выбрать систему отопления, но и позаботиться об утеплении дома.

Если дом не будет сохранять тепло, то отопление придется делать сильнее, соответственно, платить за коммунальные услуги больше.

Утеплять нужно не только стены или пол, но и крышу. Мы расскажем, как утеплить крышу и какие материалы для этого подойдут.

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Чем утеплить крышу дома

Одним из самых популярных утеплителей для крыши является минеральная вата. Она имеет несколько основных преимуществ над другими материалами: очень легкая, сделана из экологически чистого материала, хорошо удерживает тепло, ее трудно поджечь.

Другой материал, который выбирают, чтобы утеплить крышу — пенополистирол. Его считают долговечным, он обладает высокой паропроницаемостью и гидрофобностью. Он почти не горит. То есть, загореться может, но это длится несколько секунд, если нет дополнительного источника огня.

Более традиционными материалами для утепления крыши являются керамзит и опилки. Они легкие в использовании, не нужно нанимать профессионалов для работы.

Некоторые хозяева утепляют крышу стекловатой. Она хорошо держит форму, не пропускает прохладу и шум.

Также для утепления используют разные модификации пенопласта. К примеру, пенобетоном проводят работы на плоских кровлях.

Как утеплить крышу дома изнутри

Крыша дома утепляется в соответствии с выбранным материалом. Если ты утепляешь дом минеральной ватой, нужно сначала создать решетчатую конструкцию, куда впоследствии будет закладываться материал. Затем обязательно провести гидроизоляционные работы, это сбережет минвату от влаги.

Если выбираешь пенополистирол — получишь более простую технологию монтажа, можно справиться самостоятельно. Керамзитом и опилками просто засыпают полости крыши.

Но общая процедура утепления крыши изнутри может выглядеть так:

установка решетки с досок с уличной стороны и укладка гидроизоляционного слоя;

установка утеплителя;

прикрепление пароизоляционной пленки снизу утеплителя;

склеивание стыков лентой;

прикрепление контрреек, чтобы образовать вентиляционный зазор между пароизоляцией и внутренней отделкой.

Как утеплить крышу снаружи

Утепление крыши снаружи зависит от ее назначения — используемая или неиспользуемая кровля.

Если используемая, нужно сделать сверху утеплительного слоя цементную стяжку, которую надо армировать металлической сеткой. Затем приклеить битумную мастику и уложить защитный слой геотекстиля.

Если кровля не используется, нужно очистить ее от грязи, убрать неровности. Только затем укладывать пароизоляцию и приступать к монтажу утеплителя.

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