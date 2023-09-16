Думай не только о стенах и полах: как утеплить крышу и какими материалами

Чтобы зимой в доме было тепло, нужно не только выбрать систему отопления, но и позаботиться об утеплении дома.
Если дом не будет сохранять тепло, то отопление придется делать сильнее, соответственно, платить за коммунальные услуги больше.
Утеплять нужно не только стены или пол, но и крышу. Мы расскажем, как утеплить крышу и какие материалы для этого подойдут.
Крыша дома утепляется в соответствии с выбранным материалом. Если ты утепляешь дом минеральной ватой, нужно сначала создать решетчатую конструкцию, куда впоследствии будет закладываться материал. Затем обязательно провести гидроизоляционные работы, это сбережет минвату от влаги.
Если выбираешь пенополистирол — получишь более простую технологию монтажа, можно справиться самостоятельно. Керамзитом и опилками просто засыпают полости крыши.
Если выбираешь пенополистирол — получишь более простую технологию монтажа, можно справиться самостоятельно. Керамзитом и опилками просто засыпают полости крыши.
Но общая процедура утепления крыши изнутри может выглядеть так:
Утепление крыши снаружи зависит от ее назначения — используемая или неиспользуемая кровля.
Если используемая, нужно сделать сверху утеплительного слоя цементную стяжку, которую надо армировать металлической сеткой. Затем приклеить битумную мастику и уложить защитный слой геотекстиля.
Если используемая, нужно сделать сверху утеплительного слоя цементную стяжку, которую надо армировать металлической сеткой. Затем приклеить битумную мастику и уложить защитный слой геотекстиля.
Если кровля не используется, нужно очистить ее от грязи, убрать неровности. Только затем укладывать пароизоляцию и приступать к монтажу утеплителя.
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