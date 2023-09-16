Подумай не лише про стіни й підлогу: як утеплити дах та якими матеріалами

Щоб взимку в будинку було тепло, треба не лише вибрати систему опалення, а й подбати про утеплення будинку.

Якщо будинок не зберігатиме тепло, то опалення доведеться робити сильнішим, відповідно — платити за комунальні послуги більше.

Утепляти треба не лише стіни чи підлогу, а й дах. Ми розповімо, як утеплити дах будинку і які матеріали для цього підійдуть.

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Чим утеплити дах будинку

Одним із найпопулярніших утеплювачів для даху є мінеральна вата . Вона має кілька основних переваг над іншими матеріалами: дуже легка, зроблена з екологічно чистого матеріалу, добре утримує тепло, її важко запалити.

Інший матеріал, який обирають, щоб утеплити дах — пінополістирол . Його вважають довговічним, він має високу паропроникність та гідрофобність. Він майже не горить. Тобто загорітися може, але це триває кіль секунд, якщо немає додаткового джерела вогню.

Більш традиційними матеріалами для утеплення даху є керамзит і тирса . Вони легкі у використанні, не треба наймати професіоналів для роботи.

Деякі господарі утеплюють дах скловатою . Вона добре тримає форму, не пропускає прохолоду і шум.

Також для утеплення використовують різні модифікації пінопласту. Наприклад, пінобетоном проводять роботи на плоских покрівлях.

Як утеплити дах будинку зсередини

Дах будинку утеплюється відповідно до обраного матеріалу. Якщо ти утеплюєш будинок мінеральною ватою, треба спершу створити ґратчасту конструкцію, куди згодом закладатиметься матеріал. Потім обов’язково провести гідроізоляційні роботи, це збереже мінвату від вологи.

Якщо обираєш пінополістирол — отримаєш простішу технологію монтажу, тож можна впоратися самостійно. Керамзитом і тирсою просто засипають порожнини даху.

Але загальна процедура утеплення даху з середини може виглядати так:

установлення рейок решетування з вуличної сторони й укладання гідроізоляційного шару;

установка утеплювача;

прикріплення пароізоляційної плівки знизу утеплювача;

склеювання стиків стрічкою;

прикріплення контррейок, щоб утворити вентиляційний люз між пароізоляцією й внутрішньою обробкою.

Як утеплити дах ззовні

Утеплення даху ззовні залежить від його призначення — використовувана чи невикористовувана покрівля.

Якщо використовувана, треба зробити зверху шару утеплювача цементну стяжку, яку треба армувати металевою сіткою. Потім приклеїти бітумну мастику й укласти захисний шар геотекстилю.

Якщо покрівля невикористовувана, треба очистити її від бруду, прибрати нерівності. Лише потім укладати пароізоляцію й розпочинати монтаж утеплювача.

Багато людей живуть у квартирах та мають балкон, від якого взимку до оселі потрапляє холод. Раніше ми розповідали, як утеплити балкон.

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