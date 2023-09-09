Щоб було тепло та не платити за це великі гроші. Бюджетні варіанти опалення у приватному будинку

Щоб не платити багато грошей за комуналку, багато хто замислюється, які є варіанти бюджетного опалення у приватному будинку. У квартирі не так багато варіантів, як можна заощадити на опаленні, але у приватному будинку ти можеш самостійно облаштувати цю систему.

Ми розповімо, які є варіанти бюджетного опалення, про їхні плюси та мінуси.

Що впливає на ціну системи опалення

На ціну опалювальної системи впливає низка факторів:

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вартість палива (газ, вугілля, дрова, електрика);

ціна його доставляння та зберігання;

ціна опалювального приладу та додаткового обладнання, якщо воно є;

вартість монтажу опалювальної системи;

вартість експлуатації встановленого обладнання.

Перш ніж вибрати економічний обігрів, треба вибрати паливо. Може бути так, що тобі буде дешевше опалювати будинок дровами чи вугіллям, якщо складно чи дорого провести газ. Треба враховувати різні чинники та продумувати на кілька років, аби зрозуміти, що краще окупиться.

Бюджетні варіанти опалення у приватному будинку

Інфрачервона тепла підлога

Зараз велику популярність набирає тепла підлога у будинку. Вона може обігріти приміщення навіть краще, ніж батареї. Залежить все від встановленої площі теплої підлоги та кімнати.

Один із найкращих способів, як економно обігріти приватний будинок, це за допомогою електрики. Як опалювальний прилад використовують інфрачервоні нагрівачі, закріплені на тонку плівку, які укладають під фінішне покриття підлоги. У поодиноких випадках можуть кріпити на стелю.

Коли подається електрика, інфрачервоні випромінювачі генерують інфрачервоні хвилі. Підлога їх акумулює, гріється сама і гріє повітря.

Економія електрики відбувається шляхом автоматизованого керування обігрівом.

Плюси:

безпечно та безшумно;

має високу енергоефективність;

просто обслуговувати та зручно використовувати;

простий монтаж, який можна зробити самостійно.

Мінуси:

працює від подачі електрики, українці знають, що таке блекаути, у цьому випадку не найкращий варіант;

ціна залежить від ціни на електроенергію.

Газовий котел конденсаційного типу

Однією з економних систем опалення приватного будинку є водяний контур з газовим котлом. Особливо якщо як опалювальний прилад використовувати конденсаційне обладнання.

Тоді обладнання додатково відбирає тепло з водяної пари, яка виходить при згорянні газів. Автоматичне керування з можливістю тонких налаштувань робить пристрій максимально енергоефективним.

Такий варіант підійде для схем, що працюють на магістральному газі.

Плюси:

зручне налаштування;

відсутність шуму, кіптяви і зручно використовувати.

Мінуси:

встановлювати повинні фахівці після отримання дозвільної документації;

потрібно багато вкладень на купівлю та монтаж.

Твердопаливний котел

Устаткування із чавуну або сталі, в якому є камера згоряння, називають твердопаливним котлом. Він працює на вугіллі, брикетах, гранулах чи дровах, забезпечуючи теплом великі площі.

Плюси:

низькі витрати на використання;

можуть працювати без електрики.

Мінуси:

треба постійно чистити;

постійно додавати паливо;

треба окреме місце для котельні та зберігання дров.

Комбінована система

Ця система може опалювати приватний будинок без газу. Для цього треба встановити твердопаливний та електрокотел. Першим можна обігрівати будинок вдень, другим — уночі, адже нічний тариф на електроенергію дешевший.

Раніше ми розповідали, як працює електричний котел для опалення та як його правильно обрати.

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