Чтобы было тепло и не платить за это большие деньги. Бюджетные варианты отопления в частном доме

Чтобы не платить много денег за коммуналку, многие задумываются, какие есть варианты бюджетного отопления в частном доме. В квартире не так много вариантов, как можно сэкономить на отоплении, но в частном доме ты можешь самостоятельно обустроить эту систему.

Мы расскажем, какие есть варианты бюджетного отопления, об их плюсах и минусах.

Что влияет на цену отопительной системы

На цену отопительной системы влияет ряд факторов:

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цена топлива (газ, уголь, дрова, электричество);

цена его доставки и хранения;

цена отопительного прибора и дополнительного оборудования, если оно есть;

цена монтажа отопительной системы;

цена эксплуатации установленного оборудования.

Прежде чем выбрать экономичный обогрев, надо выбрать топливо. Может быть так, что тебе будет дешевле отапливать дом дровами или углем, если сложно или дорого провести газ. Надо учитывать разные факторы и продумывать на несколько год, чтобы понять, что лучше окупится.

Бюджетные варианты отопления в частном доме

Инфракрасный теплый пол

Сейчас большой популярности набирают теплые полы в доме. Они могут обогреть помещение даже лучше, чем батареи. Зависит все от установленного теплого пола и комнат.

Один из лучших способов, как экономно обогреть частный дом, это с помощью электричества. В качестве отопительного прибора используют инфракрасные нагреватели, закрепленные на тонкую пленку, которые укладывают под финишное покрытие пола. В редких случаях могут крепить на потолок. ,

Когда подается электричество, инфракрасные излучатели генерируют инфракрасные волны. Пол их аккумулирует, греется сам и греет воздух.

Экономия электричества происходит за счет автоматизированного управления обогревом.

Плюсы:

безопасно и бесшумно;

имеет высокую энергоэффективность;

просо обслуживать и удобно использовать;

простой монтаж, который можно сделать самостоятельно.

Минусы:

работает от подачи электричества, украинцы знают, что такое блэкауты, в этом случае не лучший вариант;

цена зависит от цены на электричество.

Газовый котел конденсационного типа

Одной из экономных систем для отопления частного дома является водяной контур с газовым котлом. Особенно если в качестве отопительного прибора использовать конденсационное оборудование.

Тогда оборудование дополнительно отбирает тепло из водяного пара, который получается при сгорании газов. Автоматическое управление с возможностью тонких настроек делает устройство максимально энергоэффективным.

Такой вариант подойдет для схем, работающих на магистральном природном газе.

Плюсы:

удобная настройка;

отсутствие шума, копоти и удобно использовать;.

Минусы:

устанавливать должны специалисты, после получения разрешительной документации;

требуется много вложений на покупку и монтаж.

Твердотопливный котел

Оборудование из чугуна или стали, в котором есть камера сгорания, называют твердотопливным котлом. Он работает на угле, брикетах, гранулах или дровах, обеспечивая теплом большие площади.

Плюсы:

низкие затраты на использование;

могут работать без электричества.

Минусы:

надо постоянно чистить;

постоянно добавлять топливо;

надо отдельное место для котельни и хранения дров.

Комбинированная система

Эта система подразумевает отопление частного дома без газа. Для этого надо установить твердотопливный и электрокотел. Первым можно обогревать дом днем, вторым — ночью, ведь ночной тариф на электроэнергию дешевле.

Ранее мы рассказывали, как работает электрический котел для отопления и как его правильно выбрать.

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