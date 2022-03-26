В Киеве и области усилили комендантский час — обновлено

Городской голова Киева Виталий Кличко объявил об усилении комендантского часа в столице и области.

Продлится комендантский час с 20:00, 26 марта — до 7:00 утра понедельника, 28 марта.

Сообщается, что во время комендантского часа транспорт сможет передвигаться по городу только по спецпропускам. Киевляне могут выйти на улицу только, чтобы пройти в укрытие по сигналу тревоги.

Общественный транспорт, магазины, аптеки, заправки не будут работать, — обращает внимание Виталий Кличко.

Действия КГГА соответствуют указаниям военных, в том числе разведке.

Обновление!

По состоянию на 14:00 субботы городские власти отменили решение о введении усиленного комендантского часа по Киеву и области.

Ранее установленный комендантский час будет действовать и в субботу, и в воскресенье: с 20:00 до 07:00. В воскресенье, 27 марта, передвижение по городу разрешено.

Напомним, что в эти выходные в Запорожье и области ввели усиленный комендантский час. Подробнее читай по ссылке.

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