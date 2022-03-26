В Киеве и области усилили комендантский час — обновлено

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 26 марта 2022, 13:00
Київ
Фото: Pexels

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