Эвакуационные рейсы Укрзалізниці 26 марта: расписание поездов

Эвакопоезда от Укрзалізниці продолжают спасать украинцев с горячих точек и не только. Железнодорожный перевозчик опубликовал график дополнительных эвакуационных рейсов на 26 марта.

Киев

9:00 — Интерсити+ Киев — Львов.

17:00 — Интерсити+ Киев — Львов.

Харьков

8:00 — Интерсити+ Харьков — Львов.

11:30 — №229/230 Харьков — Ужгород.

15:00 — Интерсити+ Харьков — Львов.

Днепр

20:00 — №234/233 Днепр — Чоп.

Краматорск

13:00 — №274/273 Краматорск — Львов.

16:00 — №276/275 Краматорск — Львов.

Одесса

22:32 — Одесса — Ужгород.

Другие

14:00 — 5501 Новозолотаровка — Лозовая.

16:10 — 7931 Покровск — Днепр.

23:30 — 234/233 Чоп — Днепр.

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Международные эвакуационные поезда Укрзалізниці

За изменениями в расписании эвакуационных поездов можно следить в Telegram-канале Укрзалізниці или на сайте.

Ранее мы публиковали постоянное расписание эвакуационных поездов, которое работает до 27 марта.