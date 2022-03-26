Эвакуационные рейсы Укрзалізниці 26 марта: расписание поездов

Эвакопоезда от Укрзалізниці продолжают спасать украинцев с горячих точек и не только. Железнодорожный перевозчик опубликовал график дополнительных эвакуационных рейсов на 26 марта.
9:00 — Интерсити+ Киев — Львов.
17:00 — Интерсити+ Киев — Львов.
8:00 — Интерсити+ Харьков — Львов.11:30 — №229/230 Харьков — Ужгород.
15:00 — Интерсити+ Харьков — Львов.
20:00 — №234/233 Днепр — Чоп.
13:00 — №274/273 Краматорск — Львов.16:00 — №276/275 Краматорск — Львов.
22:32 — Одесса — Ужгород.
14:00 — 5501 Новозолотаровка — Лозовая.16:10 — 7931 Покровск — Днепр.
23:30 — 234/233 Чоп — Днепр.
За изменениями в расписании эвакуационных поездов можно следить в Telegram-канале Укрзалізниці или на сайте.
Ранее мы публиковали постоянное расписание эвакуационных поездов, которое работает до 27 марта.