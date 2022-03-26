Евакуаційні рейси Укрзалізниці 26 березня: розклад потягів

Евакопотяги від Укрзалізниці продовжують рятувати українців з гарячих точок і не тільки. Залізничний перевізник опублікував графік додаткових евакуаційних рейсів на 26 березня.
9:00 — Інтерсіті+ Київ — Львів.
17:00 — Інтерсіті+ Київ — Львів.
8:00 — Інтерсіті+ Харків — Львів.11:30 — №229/230 Харків — Ужгород.
15:00 — Інтерсіті+ Харків — Львів.
20:00 — №234/233 Дніпро — Чоп.
13:00 — №274/273 Краматорськ — Львів.16:00 — №276/275 Краматорськ — Львів.
22:32 — Одеса — Ужгород.
14:00 — 5501 Новозолотарівка — Лозова.16:10 — 7931 Покровськ — Дніпро.
23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро.
За змінами у розкладі евакуаційних потягів можна стежити в Telegram-каналі Укрзалізниці або на сайті.
Раніше ми публікували постійний розклад евакуаційних потягів, який працює до 27 березня.