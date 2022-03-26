Евакуаційні рейси Укрзалізниці 26 березня: розклад потягів

Евакопотяги від Укрзалізниці продовжують рятувати українців з гарячих точок і не тільки. Залізничний перевізник опублікував графік додаткових евакуаційних рейсів на 26 березня.

Київ

9:00 — Інтерсіті+ Київ — Львів.

17:00 — Інтерсіті+ Київ — Львів.

Харків

8:00 — Інтерсіті+ Харків — Львів.

11:30 — №229/230 Харків — Ужгород.

15:00 — Інтерсіті+ Харків — Львів.

Дніпро

20:00 — №234/233 Дніпро — Чоп.

Краматорськ

13:00 — №274/273 Краматорськ — Львів.

16:00 — №276/275 Краматорськ — Львів.

Одеса

22:32 — Одеса — Ужгород.

Інші

14:00 — 5501 Новозолотарівка — Лозова.

16:10 — 7931 Покровськ — Дніпро.

23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро.

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Міжнародні евакуаційні потяги Укрзалізниці

За змінами у розкладі евакуаційних потягів можна стежити в Telegram-каналі Укрзалізниці або на сайті.

Раніше ми публікували постійний розклад евакуаційних потягів, який працює до 27 березня.