У Києві та області посилили комендантську годину — оновлено

Міський голова Києва Віталій Кличко оголосив про посилення комендантської години у столиці та області цими вихідними.

Триватиме комендантська година з 20:00, 26 березня — до 7:00 ранку 28 березня.

Повідомляється, що містом під час комендантської години транспорт може пересуватися тільки за спецперепустками.

Кияни можуть вийти на вулицю, тільки щоб пройти до укриття за сигналу тривоги.

Громадський транспорт, магазини, аптеки, заправки не працюватимуть — звертає увагу Віталій Кличко.

Дії КМДА відповідають вказівкам військових, зокрема розвідці.

Оновлення!

Станом на 14:00 суботи міська влада скасувала рішення про запровадження посиленої комендантської години по Києву та області.

Попередньо встановлена комендантська година діятиме і в суботу, і в неділю: з 20:00 по 07:00. У неділю пересування містом дозволено.

Нагадаємо, що в цими вихідними в Запоріжжі та області ввели посилену комендантську годину. Докладніше читай за посиланням.

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