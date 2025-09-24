Всеукраинский день дошкольного образования 2025 года: дата и история праздника для воспитателей

Всеукраинский день дошкольного образования или день воспитателя — относительно молодой праздник, призванный отметить важность дошкольного образования. Ведь именно оно дает базу для будущего обучения в школе и помогает детям усвоить необходимые навыки и социализироваться.

Когда празднуют день дошкольного образования в 2025 году, какова история возникновения праздника, рассказываем в нашем материале.

Всеукраинский день дошкольного образования 2025 года: дата и история празднования

Сотрудники дошкольного образования отмечают профессиональный праздник ежегодно в четвертое воскресенье сентября. То есть, в этом году дата приходится на 28 сентября.

День в Украине неофициально начали праздновать еще в 2006 году. Инициаторами праздника стали общеукраинские издания для работников дошкольного образования, которые хотели привлечь внимание к детским садам в целом.

А в 2011 году указом президента № 629 О мерах по обеспечению развития дошкольного образования положили начало официальному государственному празднованию даты. Документ подчеркнул важность дошкольного образования и необходимость инструментов, повышающих его престиж и значимость в обществе.

В 2012 году ассоциация работников дошкольного образования обратилась в Министерство образования с просьбой установить дату празднования на всеукраинском уровне.

Сначала предлагалось отмечать день воспитателя 27 сентября, но впоследствии было принято решение о праздновании в последнее воскресенье сентября.

Предпосылкой для установления даты стал первый Всеукраинский съезд работников дошкольного образования 5 ноября 2010 года в Киеве. В нем приняли участие более 1200 воспитателей из разных регионов, где приняли решение о поддержке развития этой сферы.

Как отпраздновать День воспитателя 2025

Каждое заведение дошкольного образования самостоятельно решает, как отмечать праздник. Однако лучшим вариантом является упоминание о важности детских садов в гармоничном развитии украинских детей. С этой целью можно провести ряд мероприятий, которые станут напоминанием непростого, но очень важного труда воспитателей.

Работники дошкольного образования могут обменяться опытом и советами, как лучше организовать обучение детей во время войны и как преодолеть вызовы. Нелишне отметить лучших воспитателей и других сотрудников отрасли: логопедов, психологов, методистов и т.д.

Есть и другие варианты празднования:

мастер-классы и игры;

тренинги и семинары;

мероприятия, проводимые совместно с родителями и детьми.

Как отмечают день дошкольного работника в мире

США

Американцы празднуют Национальный день благодарения дошкольным учителям/National Preschool Teachers Appreciation Day в апреле.

В этот день родители приносят подарки, цветы, преподносят сюрпризы, в соцсетях популярны посты-благодарности.

Япония

В этой стране нет отдельного дня для воспитателей, но в детсадах отмечают День благодарения труда (23 ноября), когда дети делают подарки и выступления для своих наставников.

Канада

У канадцев есть День благодарения дошкольным учителям/Early Childhood Educator Appreciation Day в октябре.

В этот день организуют благодарности, флешмобы в соцсетях, родители дарят цветы, общины награждают воспитателей.

Чили

16 октября отмечается День работников образования/Día del Profesor. Тогда приветствуют всех педагогов, включая воспитателей.

Сам праздник проходит в формате благодарностей и детских концертов.

А еще мы подготовили слова благодарности воспитателям от родителей. Поздравь ими знакомых работников дошкольного образования.

